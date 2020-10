Forvirring rundt Donald Trumps tilstand etter presseseanse med presidentens leger

USAs president viser tegn til bedring, sier legene. Men flere medier melder at alt ikke er like rosenrødt.

Trumps personlige lege Sean P. Conley holdt en pressebrief lørdag ettermiddag, sammen med et team av leger som behandler USAs president på militærsykehuset Walter Reed National Military Medical Center i Bethesda i Maryland. Det var fredag kveld Trump ble sendt i all hast til sykehuset etter å ha hatt feber, tett nese og hoste.

- De er utrolig takknemlige for all støtte de har fått fra folket, sa Conley innledningsvis.

Conley sa også at de er veldig fornøyde med presidentens utvikling. Ifølge legen har ikke Trump feber lenger, og han har jobbet fra sykehuset lørdag formiddag.

Samtidig skal stabssjefen i Det hvite hus, Mark Meadows, ifølge AP ha sagt at situasjonen til presidenten var svært bekymringsfull fredag, og at de neste 48 timene blir kritiske.

Sent lørdag kveld skal Trump selv ha ringt sin gode venn Rudy Giuliani, som også er Trumps advokat, og blant annet sagt følgende til ham:

- Jeg kommer til å vinne over dette. Og etterpå kan jeg vise folket at vi kan takle denne sykdommen på en ansvarsfull måte, men vi bør ikke frykte den, skal USAs president ha sagt til Giuliani, ifølge New York Post.

- Veldig oppløftende

Sean Dooley, som også er i Trumps legeteam, fortalte at USAs president er under konstant observasjon. Dooley fortalte at Trump lørdag uttalte at han selv følte han kunne gå ut herfra i dag.

- Det var en veldig oppløftende uttalelse fra presidenten, sa legen.

USAs president vil likevel bli på sykehuset noen dager til, fordi legene ønsker å være på den sikre siden.

- Vi har undersøkt hans funksjoner når det kommer til hjerte, nyre og lever. Alle disse normale. Presidenten får heller ikke oksygentilførsel. Han har ikke vanskeligheter med å gå rundt eller puste. Han er også ved veldig godt mot, sa Dooley.

Det ble også opplyst på lørdagens pressebrief at legene planlegger å behandle Trump med Remdesivir i fem dager framover.

Donald Trumps legeteam møtte opp mannssterke til en pressebreif utenfor sykehuset. Foto: Ken Cedeno (Reuters)

Sår tvil

I etterkant av pressebriefen er det imidlertid full forvirring om Trumps tilstand. Stikk i strid med legenes positive budskap, hevder kilder til flere amerikanske medier at Trump hadde det svært dårlig fra fredag til lørdag.

Tidligere sa satbsjef Meadows til reportere utenfor Walter Reed-sykehuset at «vi ennå ikke er inne på en klar vei til bedring».

De ville ikke si at Trump var tungpustet og måtte ha oksygen i Det hvite hus før han fredag ettermiddag ble overført til sykehus. Samtidig melder både nyhetsbyrået AP og avisen New York Times via anonyme kilder at Trump fikk oksygenbehandling i Det hvite hus før han ble sendt til sykehuset. Dette skal ha bidratt til avgjørelsen om å sende presidenten til sykehuset.

Fakta om Remdesivir ↓ * Legemiddelet er en såkalt «viral RNA polymerase hemmer» som virker ved å hemme formeringen av viruset. Det har vist effekt på blant annet på SARS-CoV-2 som forårsaker covid-19. * Remdesivir utvikles av Gilead Sciences og er et antiviralt legemiddel som gis intravenøst. Legemiddelet ble opprinnelig utviklet med tanke på behandling av ebola virussykdom, men er ikke godkjent til slik bruk. * Tidligere i år fikk Remdesivir en nødgodkjenning til bruk mot covid-19 i USA, Storbritannia og Japan. Kilde: Statens legemiddelverk

Troverdighetskrise

De motstridende opplysningene skaper en troverdighetskrise for Det hvite hus på et kritisk tidspunkt, da presidentens helse og landets ledelse er i spill.

Trolig blir han på sykehuset i minst noen dager til, bare én måned før presidentvalget 3. november.

La ut video

Natt til lørdag norsk tid var presidenten selv ute på sin favoritt-plattform Twitter, og la ut en video om hvordan han har det.

Det hvite hus har også sluppet to bilder som viser presidenten jobbe i et konferanserom på sykehuset.

Presidenten jobber på et konferanserom på sykehuset, viser to bilder sluppet av Det hvite hus. Foto: Joyce N. Boghosia / NTB Scanpix



Etter at Trump og førstedame Melania Trump fikk påvist covid-19, ble det sagt at presidenten hadde milde symptomer.

- Av forsiktighetshensyn, og på anbefaling fra hans lege og medisinske eksperter, skal presidenten arbeide fra presidentkontoret på Walter Reed de neste dagene, opplyste pressesekretær Kayleigh McEnany.

Like før Trump gikk om bord presidenthelikopteret Marine One som skulle frakte ham til Walter Reed-sykehuset, ga han pressen en tommel opp.

President Donald Trump viste tommel opp på vei til helikopteret utenfor Det hvite hus fredag kveld. Foto: Alex Brandon (AP / NTB)

- Jeg vil takke alle for den enorme støtten. Jeg skal til Walter Reed-sykehuset. Jeg tror jeg har det veldig bra, men vi må forsikre oss om at alt går som det skal. Førstedamen har det veldig bra. Tusen takk, jeg setter stor pris på det, og jeg skal aldri glemme det. Takk, sa Trump på et videoopptak som ble publisert på Twitter-kontoen, etter at han hadde reist med Marine One.