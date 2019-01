Fossilbiler bør erstattes av elbiler snarest

Tenk på barna våre, helse og miljø. Spør deg selv, hvilken kø vil du stå i? Den med bare dieselbiler eller den med bare elbiler?





Meningsinnlegg av Kjetil Sandal

Ser du forskjellen? Tenk deg at du står i kø i en lang tunnel, du sitter i en åpen bil og har barna dine i baksetet. Hvilken kø ville du valgt da?

Så enkelt er det.

Hver dag hele året står det lange køer i alle byer i verden. Ofte i tunneler og på steder med lite luftutskiftning. Vi vil få en enorm helsegevinst ved å bytte til renere transport.

Det er trist å se så stor motstand mot elbiler. De fleste forstår innerst inne hvor bra elbilene er.

Det bør bli forbud mot å selge nye fossilbiler så snart som mulig, helst innen et par år. Men det bør være lov og bruke opp de bilene som allerede er på veiene i dag. Storforbrukere, som yrkessjåfører, bør få intensiver for å bytte til elbiler, da de som kjører mest gir mest utslag på miljøet.

Starter du en fossilbil i en lukket liten garasje, er du død innen 10 minutter. Det forklarer enkelt hvor farlige de er. Det finnes bedre alternativ. Når vi starter storproduksjon av elbiler vil de bli bedre og billigere. Det har skjedd en større utvikling av batterier de siste to årene enn de foregående 200 årene.

Det er faktisk allerede mer en ti nye selskaper i Tyskland og Nederland som bygger om fossile biler til elbiler. Da kan vi bruke opp vår fossile bilpark uten å måtte kassere og resirkulere store deler av bilparken før de er utslitt.

Til og med en liten Toyota Yaris bruker mer strøm per kjørte kilometer enn en stor Tesla. Det er på grunn av det enorme logistikkapparatet som må til for å finne, lage og frakte drivstoff til en pumpe nær deg. Utslipp ved bruk av bil kommer i tillegg.

En fossilbil har også nesten 30 prosent flere komponenter. Sammenligner du for eksempel en BMW 5-serie med en Tesla har BMW nesten 10.000 flere komponenter. Da er det en kjempegevinst i seg selv at en Elbil ikke trenger: eksosanlegg, starter, dynamo, turbo, diverse filter og svært lite oljer. Dette fører til en direkte enorm miljøgevinst i alle skip og fabrikker som ikke trenger å lage slike komponenter. Tusenvis av store frakteskip som slipper å forrurense, tusenvis av fabrikker, milliarder av liter drivstoff som ikke trenger å produseres eller forbrennes.

Selv har jeg kjørt over 150.000 kilometer med elbil og besøkt 23 land på elbiltur uten noen problem eller planlegging. Ikke byttet noen oljer eller deler på den kjørte distansen utenom et speil og to dørhåndtak som er kjent barnesykdom på Tesla .

Jeg tror at de fleste vil bli svært overrasket hvor bra og hvor enkelt det er å "konventere " til elbil.

Dieseleksos er ikke så farlig

Av Roger Steinrud

Jeg har vært maskinist på skip med dieselmaskiner. På noen av skipene hadde vi tildels store lekkasjer på eksosrør. Hvis dette skulle vært livstruende hadde jeg vært død for mange år siden. Det er et hysteri som er satt i scene for å få dieselbilene vekk fra veien.

I dag er jeg snart 72 år og pensjonist.

Dieselhysteriet



Av Sievers Han Jurg

Hvem skal man tro på? Leger som er lungespesialister og bor i et land med et trafikkgrunnlag på dieselbiler, som Norge og helselobbyen i Norge ikke har en formening om, eller personer som tenker kun i en retning?

Det finnes flere metoder å komme nox til lives dersom en makter og ha flere tanker i hodet enn bare en. For eksempel Add Blue som kan bygges inn i de fleste moderne dieselbiler, og reduserer Nox til null. Hvorfor er det ingen som nevner dette?

Kan grunnen være at neste "forurenseren" som står på lista er bensinbiler?

Det er merkelig at ingen bryr seg om de virkelige forurensningsverstingene når en vet at luftforurensning fra bil utgjør bare 5% av co2 og nox utslipp. For eksempel flytrafikk, skip og cruiseskip som tåkelegger Geirangerfjorden eller gassavbrenning og kull. Andre eksempeler er skogbranner og vulkanutbrudd.

Det finnes ingen sperremur i atmosfæren.

Ingenting er gratis

Av Petter Kjærstad

Forslaget til MDG om tilskudd hvis du skroter bilen vil gi kostnad for kommunen, og dette må dekkes av skattebetalerne.

Forslaget er dessverre ikke bra, siden alle må være med på et tvunget spleiselag som sikkert kan utnyttes og misbrukes. For noen år siden fikk drammensere tilskudd om de kjøpte elbil. Vet om flere som kjøpte ubrukelige eller ødelagte biler for noen få tusen som de fikk stønad for.

Dette er lite gjennomtenkt. Kom med tallene så folket ser kostnaden! Dette lukter valgflesk.





Vi må revurdere hvordan strømmarkedet fungerer

Av Tony Eikelmann

Nå er begeret fullt. Når en forteller en løgn mange ganger nok så blir den fort en sannhet.

I 1997 var jeg med på å bygge strømbørs i California. Det tok oss nesten to år og det hadde en kostnadsramme på 150 millioner dollar. "Alt skulle bli så veldig bra" var melodien folk fikk høre fra eksperter og andre. På samme måte som vi hører her hjemme.

Etter å ha vært i drift i to år så en veldig klart at dette ikke fungerte. Da ble all prestisje lagt til side sammen med strømbørsen.

I Norge er prestisjen så høy at en ikke vil se at dette ikke fungerer slik en trodde. Vi kan ikke sammenligne vinteren i Norge med Frankrike, Nederland eller Spania. Det blir bare for dumt. Vi har blitt fortalt at vi må bruke mer strøm til oppvarming og mindre ved. Hva er det myndighetspersoner tenker med?

Det er på tide at vi går inn og revurderer hvordan strømmarkedet i Norge fungerer og hvorfor folk nesten ikke eller ikke har råd til å fyre med strøm om vinteren. Da kan vi ikke ha slike typer som Kjell-Børge Freiberg til å lede det arbeidet. Med sin uttalelse har han på en effektiv måte eksludert seg selv.

En trenger ikke å være i familie med Einstein for å se at noe er galt, men det kreves litt respekt for folket i Norge og ydmykhet for å være villig til å gjøre noe med det.

Markedsbasert prissetting av strøm

Av Svein Danielsen

Jeg har tidligere kritisert den såkalte markedsbaserte prissettingen. Hvorfor ikke bruke uttrykket, "nedbørsbasert smertegrense"? Det er den realiteten ministerens tekstforfatter vil at vi skal tro på.

Saken er i realiteten at uansett hvor mye det regner, hvor mye det snør, hvor mye eller lite det blåser på vindmøllene eller prisen på kull er "prisen i markedet" alltid ugunstig for forbrukerne.

Det er ikke slik myndighetene prøver å forklare oss. Er det tørt og prisen lav, selger de strøm for å kompensere for pristap - og når magasinene er tomme, stiger prisene. Det er ikke naturen som skaper prisene, det er kraftselskapenes økonomer. Så hva kan vi gjøre da? Våre politikere kan hverken styre vær eller økonomer, men de kan styre vannet eller magasinfyllingen.

Dersom økonomene og "kraftbaronene" ikke kan "manipulere" fyllingsgraden i vannreservoarene fritt kan det begrense denne virksomheten. Jeg mener seriøst at våre myndigheter burde begrense selskapenes mulighet til å "gamble" med alt vannet vårt. Hva med bare 40 prosent? Vi lever i et klima hvor det er temmelig ufyselig til tider, og vi er berettiget til å få litt igjen for det også.

Klokt å trekke seg?

Av John Iversen

"Det var klokt av Listhaug å trekke seg" sa Solberg.

"Det var klokt av Sandberg å trekke seg" sa Solberg.

Og nå hører vi det jammen igjen: "Det var klokt av Njåstad å trekke seg".

Er Njåstad klok? Hvorfor fremstilles disse personene av sine sjefer som kloke? De har rett og slett tabbet seg ut på det groveste og er ikke verdig jobben som statsråd eller tillitpersoner.

Hvordan kunne Frp la være å ta varslene i Leirsten-saken på alvor? Njåstad påsto at noen prøvde å sverte partiet ved å si fra om det, hvor frekk er det mulig å bli? Han er totalt useriøs.

Enhetsskolens likhetstanke er en katastrofe

Av Roald Ribe

Dagens enhetsskole er langt fra optimal. Byrådsleder Raymond Johansen fremsatte en del kategoriske påstander som lyste av handlekraft i Nettavisen den 28.januar.

Anledningen for å se nærmere på det, er premisset for uttalelsene, som ser ut til å være at dagens skolesystem er nærmest perfekt, og at det kan bli helt optimalt bare man får regulert enda litt mer. Et slikt utgangspunkt må tilbakevises, fordi all historie viser oss at det rett og slett ikke stemmer.

Hva er tilstanden i norsk skole?

Offentlig skole, enhetsskolen som den også, kalles fungere ikke. Av de som går ut av tiende klasse kan en av fem ikke lese godt, og en av fire kan ikke multiplisere to tall.

Rundt 39000 barn og ungdommer mobbes på skolen, og 27 prosent fullfører ikke videregående skole når de kommer så langt. Det er resultatet av dagens lov- og detaljregulerte, byråkratiske og dyre skoleregime.

Når man vet det, så bør man kanskje ane at fokus på hva som gir opptak på hver enkelt videregående skole ikke er særlig viktig, med mindre ideologisk basert sinnelagsetikk har større betydning for vurderingen enn optimale muligheter for barn og unge.

Det er sikkert riktig at karakterbasert rangering fører til at de med best eller dårligst snitt utgjør flertall på noen av skolene. Det er et symptom, og ikke på noen som helst måte en årsak. Å stadig angripe symptomer med stor reguleringsiver vil aldri avhjelpe årsaker.

Det kan gjentatt observeres på alle samfunnsområder, som her innen skolepolitikken. At skoler og lærerkrefter ønsker og vil det aller beste for sine elever uansett hvilket teoretiske nivå de befinner seg på, finnes det ingen grunn til å betvile. Men dagens system gir lite rom for alternative ideer, opplegg, kreative løsninger og eksperimentering.

Etablerte politiske partier har gått inn for et rigid skolesystem med tilnærmet monopolbasert opplegg. Det har de fått til, og det er den viktigste årsaken til symptomene de gjentatt forsøker å regulere seg rundt.

Mangfold kan være et utmerket mål i seg selv. Men "mangfoldet" byrådets leder fremmer er illusorisk, med mål om å utjevne økonomiske rammer mellom skolene heller enn å tilrettelegge for et mangfold av tilbud til elevene.

Elever er individer, med individuelle talenter, interesser og ambisjoner. Elever vil nyte godt av et større utvalg av skoletilbud, ikke å bli statistisk jevnt fordelt ut over et sett av skoler med stort sett samme tilbud. Skolenes resultater er helt uinteressante, det er hva hver enkelt elev sitter igjen med etter ti, tretten eller flere års skolegang som hele tiden må være førende.

Utjevningsidealet innbakt i Byrådets politikk samsvarer ikke med elever sine interesser eller behov. Det er ingen grunn til å tro eller mene at justering av opptakskrav på videregående skole vil forbedre resultatene.

Fritt skolevalg er grunnleggende for å legge til rette for flere gode skoler med større variasjon. Vi bør støtte opp om alle alternativer, inkludert private skoler, friskoler og god hjemmeundervisning. Størst mulig selvbestemmelse for den enkelte skole og dens ansatte vil gi mer mangfold.

Muligheter for politisk og byråkratisk overstyring av utdanning må reduseres og fjernes i størst mulig grad. Kollegial rivalisering mellom skoler vil føre til bedre håndtering av reelle utfordringer i dagens skole, som for eksempel mobbing, og øke muligheten for at hver elev finner et undervisningsopplegg som passer deres interesser, talenter og nivå.

Skolene må få styre seg selv. Utdanningsetaten må redusere sin virksomhet. Alle ledere i offentlig skolevesen må ansettes på åremål. Offentlige skoler må gradvis omgjøres til friskoler.

Enhetsskolens likhetstanke er en katastrofe, både for teoretisk svake og sterke elever. Mennesker er ikke like, og vi vil aldri bli det. Det er et biologisk faktum. Det er en del av virkeligheten som man ikke kan gjøre noe med.

Dagens rigide A4-system fører til stort tap av menneskelig potensiale, og kan resultere i asosial adferd.

Fritt skolevalg er en fiasko

Av John Iversen

Fritt skolevalg basert på karakterer har skapt "vinnerskoler" og "taperskoler".

Resultatene er de problemene vi ser i klasserommene øst i Oslo. Kaos og fortvilte lærere.

Det har blitt slik Høyre ønsket: skoler med høy status og skoler med lav status. De kaller det "valgfrihet", men de ønsker bare større forskjeller.

Rettsapparatet fornyer seg forhåpentligvis til det bedre.

Av Øyvind Runar Wichstrøm

At juryordningen er avviklet er bra, men det bør også bli straffbart å lyve i retten. Særlig med tanke på at en urovekkende stor andel av advokatstanden i realiteten er profesjonelle løgnere.

Når det er slik at dommerne er viderekomne fra advokatstanden blir det vel ytterst viktig at de ikke kommer fra den nevnte andelen. Om noen lurer på hvor ille det kan gå, er det bare å henvise til den mye omtalte eksdommeren fra Asker og Bærum tingsrett. Den saken er det nok ikke så mange advokater som er imponert av.

All løgn i norske rettssaler bør ryddes bort. Dette fordrer ekstraordinær årvåkenhet fra de som fremdeles er opptatt av at rettsapparatet skal fremme og håndheve rettferdighet blant likemenn (og kvinner). Advokater og dommere skal ikke være noen ny adel, og ikke politiet heller.

Når jeg som eneste figur i en rettssak er alene om å kjenne sannheten i saken som behandles er det ganske så begredelig å måtte høre på aktors fantasihistorie, som med letthet kan plukkes totalt i filler via dokumenterbart bevismateriale.

Når dommeren deretter instruerer meddommerne om å se bort fra fakta, og i tillegg istruerer dem med ren og beviselig feilinformasjon er det ikke bare en juryordningen som må reformeres. Det finnes bare en god løsning: Å gjøre løgn i retten straffbar.

Er det mulig å ennå ikke forstå hvordan naturen virker?

Av Nancy Michaelsen

Det er normalt at rovdyr tar byttedyr. Det er maten til rovdyra og kalles økosystem og mangfold.

Jeg er sjokkert over at folk har så lite peiling på hvordan økosystemet virker. Jeg blir helt skremt! Jeg er like sjokkert over media som vet like lite om hvordan faunaen virker og hiver seg på ulvehatet. De tenker ikke på hvor tåpelig det er!



Det er sjokkerende at såkalte siviliserte , som har gått 1-9 klasse , vet så lite om hvordan naturen virker.

Nei til reklame for mat

Av Elin Rusten

Kvifor ikkje forby all reklame både på mat og drikke?

Det vere seg veganermat, vegetarmat, kjøttmat, innmat, sukker, kveitemjøl, brus - alt. Det blir dumt å tillate reklame, for så å bombardere produkter negativt i artikler og reportasjer. Som forbruker meiner eg det er like greitt å forby all reklame.

Særleg bør ein slå hardt ned på snikreklame, altså produktplassering.

