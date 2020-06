Fosterfar dømt for seksuelle overgrep mot fosterbarn

Gulating lagmannsrett har dømt fosterfar til fengsel for grov voldtekt av et barn han var fosterfar for. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

En 43-årig tidligere barnehageansatt er i Gulating lagmannsrett dømt til tre år og tre måneder i fengsel for grov voldtekt av et barn han var fosterfar for.

Dette er den fjerde dommen mot 43-åringen, som tidligere i år ble dømt til to år og ni måneders fengsel for overgrep mot en to år gammel jente i barnehagen der han var ansatt, skriver Stavanger Aftenblad. Nå er 43-åringen dømt på ny. Denne gangen dømmes han til fengsel i tre år og tre måneder for gjentatte ganger å ha forgrepet seg på ei to år gammel jente som han var fosterfar for. Han erkjente ikke straffskyld. Dommen er tre måneder kortere enn den 43-åringen ble ilagt i Jæren tingrett i januar. I tillegg dømmes han til å betale 200.000 kroner i erstatning til den fornærmede jenta. (©NTB)

