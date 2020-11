Endelig var det noen som evna å oversette Bill Shanklys ord til norsk. Hvor viktig er fotball? Vi skal til Bodø Glimt og Halvdan Sivertsen.

Pave Johannes Paul (1920-2005) sa det: «Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste».

Jeg tror ikke han ville ha copyright på utsagnet, for da måtte han i så fall ha kreditert Bill Shankly (1913-1981), Liverpools legendariske manager som i løpet av sine 15 år i klubben vant tre ligamesterskap, FA-cupen to ganger, og selveste UEFA-cupen.

Shankly var kanskje ingen utdanna akademiker, men han visste å sette ord på fotballens hemmeligheter. Han minner meg om hva VIF-legenden Terje «Henger’n» Hellerud en gang sa til meg. Da nervøse juniorer fikk sjansen på A-laget, var hans melding klar: «Spell kula til meg! Og løp som faen!»

Bill Shankly formulerte det sånn: «Football is a simple game based on the giving and taking of passes, of controlling the ball and of making yourself available to receive a pass. It is terribly simple.»

Jeg er ikke sikker på hvem som var førstemann til å påpeke hvor enkel fotball egentlig er, Henger’n eller Shankly – men jeg veit at Shankly er opphav til denne legendariske replikken:

«Some people believe football is a matter of life an death, I am very disapponinted with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that.»

Just precis!

Og nå har Glimt-supporter Halvdan Sivertsen endelig greid å formulere dette på lettfattelig norsk. Han står midt i Bodø sentrum (?) med gullskjerf rundt halsen, når de forløsende ord faller:

«Fotball betyr ingen ting. I dag betyr det alt.»

Vel talt, Halvdan! Gratulerer, Glimt!

