Fox News er episenteret for Trumps mange løgner

Trump lyver så ofte at han ikke har tid til å finne på alt selv. Da er det godt å ha rådgivere i den konservative kruttønna Fox News.

Tenk deg en norsk statsminister som stort sett mente det samme som Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum, og som brukte Stavrums argumenter og retorikk i sine taler og intervjuer.

Stavrum og statsministeren

Tenk deg videre at de fleste artiklene i Nettavisen var vinklet slik at de bekreftet det Stavrum til enhver tid sa og mente, og at statsministeren var mer enn villig til å skryte av navngitte journalister i Nettavisen i full offentlighet.

Et hypereffektivt oppdrettsanlegg for perspektiver, fakta og retorikk som kler Trump, og som han tar til seg og bruker.

Det er kanskje en festlig tanke. Særlig for Gunnar Stavrum vil jeg tro. Men det er jo ikke slik det er, og ikke slik det skal være i et demokrati.

Likevel, erstatter du Nettavisen med det amerikanske mediehuset Fox News, og den norske statsministeren med president Trump, kan man hevde at det er slik det er i USA for tiden.

Fox News: løgnenes episenter

Fox News er selve episenteret for Trumps mange løgner.

Et hypereffektivt oppdrettsanlegg for perspektiver, fakta og retorikk som kler Trump, og som han tar til seg og bruker. Han er så nær venn med noen av journalistene at han ringer dem på kveldstid for å slå av en prat.

Problemet er at Trump lytter til de mest ekstreme.

Skal du få Trump i tale er det på mange måter mer effektivt å være på TV enn å ha kontor i det hvite hus.

For Trump har nemlig et stort behov for løgnproduksjon. Og han trenger stadig flere. Ifølge Forbes løy Trump 22,8 ganger om dagen i 2019. Så økte han i første kvartal i år til 23,3.

Fra covid-19 traff USA har han i gjennomsnitt løyet rekordhøye 23,8 ganger om dagen. Han er altså mindre ærlig under en krise enn han er til vanlig. Det er ganske heftig.

Ja, de er dyktige også

Jeg vet det er lett og populært å sitte i Norge og gjøre narr av Fox News. Faktum er at de også har dyktige journalister, og at de bringer til torgs et ståsted som er fremmed for oss, men som treffer deler av USA godt.

Derfor elsker han ferdigtygd retorikk fra TV-personlighetene i Fox News. De sier det Trump tror han har tenkt, og så gjør han det til sitt eget.

Jeg ser også klipp fra Fox News. Noe av det er verdt å se for å forstå det USA vi ikke forstår.

- Pytt, pytt

Jeg tror ikke Trump er en bevisst løgner. For ham dreier det seg mer om at han ikke er så nøye på det. Han vet ikke helt når han snakker sant - og når han ljuger. Fordi det krever at han vet hva som er fakta, og det tar ikke presidenten seg bryet med å sjekke.

Han sier det som faller ham inn, og det som passer i den situasjonen han er i. Noen ganger er det riktig, andre ganger ikke.

Pytt, pytt. For personer uten skam og samvittighet er det en ganske komfortabel tilnærming til verden.

Derfor elsker han ferdigtygd retorikk fra TV-personlighetene i Fox News. De sier det Trump tror han har tenkt, og så gjør han det til sitt eget.

Trump har ikke tid

Det er mye enklere enn å fylle det ovale kontoret med rådgivere som forsøker seg på lange resonnementer og velbegrunnet usikkerhet for hva som er den beste beslutningen.

Slikt har ikke Trump tid til. Da legger han heller inn en ekstra runde med golf.

Så når Trump trenger et råd, spør han seg bare:

What does the fox say?