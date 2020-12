Fox News hevder Trump fikk ros av Biden. Dette er hva som egentlig ble sagt

Donald Trump fikk indirekte vaksine-skryt av Joe Biden. Dette mener ekspertene om Trumps faktiske vaksine-innsats.

USA og Storbritannia er blant landene som har godkjent covid-19-vaksiner og påbegynt prosessen med å vaksinere befolkningen mot koronaviruset.

President Donald Trump har gjentatte ganger tatt mye av æren for at vaksinene ble utviklet, og har påstått at en hvilken som helst annen amerikansk president ville brukt langt mer tid på å få på plass en koronavaksine.

I et TV-intervju i CBS’ «The Late Show with Stephen Colbert» torsdag kveld, ble påtroppende president Joe Biden stilt spørsmål om det var noe han ville takke Donald Trump for.

- Er det noe ved din forgjenger, den nåværende presidenten, som du oppriktig kan takke ham for? spurte programleder Stephen Colbert.

Etter en kort tenkepause svarte Biden følgende:

- Vel, svaret er at det er noe. Jeg synes at det han har gjort med å få vaksinen i bevegelse, har vært positivt. Men stort sett har han vært en president som har bestemt at måten han lykkes på, er ved å splitte oss, svarte Biden.

Biden snakket også litt om de logistiske utfordringene ved å få distribuert vaksinen ut til amerikanerne.

Fox News slår fast at «Joe Biden roser presidenten for å ha fått vaksinen i bevegelse». TV-kanalen, som tidligere var svært pro-Trump i sin dekning, valgte imidlertid å unnlate resten av svaret til Biden.

- Kan Trump ta noe av æren for vaksinen?

Trump har som kjent skrytt hemningsløst av sin egen innsats med å få på plass en vaksine mot koronaviruset.

Det var i forrige uke at det amerikanske legemiddelverket FDA hastegodkjente Pfizer-BioNTech-vaksinen. Torsdag denne uken hastegodkjente FDA også Moderna-vaksinen.

Nettavisen har snakket med Statens legemiddelverk og en statsviter om i hvilken grad Trump kan ta æren for at vaksineringen nå er i gang.

- Amerikanerne bør få honnør for utviklingen av vaksiner. Men det er en interessant forskjell mellom de to vaksinene som ligger lengst fremme. BioNTech har fått penger fra Tyskland. Pfizer har ikke mottatt noe penger fra USA eller andre land, mens Moderna har derimot fått store beløp fra USA. Det betyr nok at Pfizer står friere til å gi vaksinen til hvem de vil, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, til Nettavisen.

- Det er det tyske firmaet BioNTech som står bak ideen til Pfizer-vaksinen. De begynte å utvikle vaksinen i Tyskland allerede i januar. Mens Moderna har gjort sin forskning i USA. Den amerikanske regjeringen har støttet Moderna med nesten en milliard dollar, sier Madsen.

Seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, sier at Trump kan ta noe av æren for at vaksinene er utviklet og hastegodkjent.

- Den vitenskapelige produksjonen av selve vaksinen er det selskapene som har stått for, men Trump-administrasjonen har bidratt med store finansielle og logistiske ressurser i utrullingen av vaksinen, sier Mjelde til Nettavisen.

- Trump gikk også ut og lovet et snarlig vaksinegjennombrudd, mens kritikere avviste det som happy talk. Trump fikk rett der. På den andre siden har han avvist vitenskapen i andre sammenhenger når det ikke passet ham, særlig i klimasaken. Retorikken hans om «the deep state» gir seg nå utslag i utbredt vaksine-skepsis, sier Mjelde.

Politisk press

- Kan Trump ta æren for at vaksinene er blitt hastegodkjent såpass raskt av FDA, Madsen?

- Det er vanskelig å si, men han kan nok ha hatt en betydning. Det er klart at hvis man ser gjennom hele pandemien, har det åpenbart vært press på FDA. Blant annet ble FDA mer eller mindre presset til å hastegodkjenne bruken av hydroksyklorokin (malariamedisin red.anm.) mot korona, som Trump også skal ha tatt. Det er liten tvil om at dette var politisk press. Hastegodkjenningen ble etter en stund trukket tilbake fordi beslutningen ikke ble fattet på et godt nok faglig og vitenskapelig grunnlag, sier Madsen.

- Det har også vært noen episoder under pressekonferanser der direktør for FDA, Stephen Hahn, har sagt ting som har vært direkte vondt å høre på for en fagmann som meg. I Norge forutsetter vi at Legemiddelverket er helt uavhengig, at ingen andre kan bestemme hvilke legemidler som skal godkjennes, sier Madsen.

I Europa er det EU-kommisjonen som til slutt fatter vedtak om vaksine-godkjenning, etter at vaksinen er vurdert og eventuelt godkjent av EUs vitenskapskomite (CHMP). Norge er forpliktet til å følge EUs vedtak. En EU-godkjenning av Pfizer-vaksinen vil kunne skje allerede neste uke, mens EUs vurderingen av Moderna-vaksinen skal etter planen skje første uke i januar.

- I Europa er godkjenning av legemidler mye mindre politisk enn i USA. I USA er det slik at politisk ledelse har en direkte innflytelse. Men det er klart at det har vært et sterkt ønske fra mange land i Europa om å få en rask godkjenning av disse vaksinene. Vi har ikke kuttet hjørner, men gjør dette så raskt som mulig under den forutsetningen at vi kan stå inne for resultatet både faglig og vitenskapelig, sier Madsen.

- Trump står til stryk

Denne uken ble det registret en ny rekord med over 3600 korona-dødsfall i USA i løpet av ett døgn. Hittil har 310.000 amerikanere mistet livet til koronaviruset og sykdommen covid-19.

Mjelde sier Trump-administrasjonens håndtering av pandemien, foruten vaksinen, står til stryk.

- Det har vært en villet forsømmelse og inkompetanse i krisehåndteringen gjennom hele året, og det bidro til at han tapte gjenvalg. Uansett tar alle presidenter æren for positive ting som skjer mens de styrer. Enhver president ville tatt æren for vaksineutviklingen, selv om de gjerne hadde vært mer presise og etterrettelige enn Trump, sier Mjelde.

- Vaksinegjennombruddet og avtalene mellom Israel og de arabiske nabolandene vil stå som Trump-administrasjonens primære positive resultater. Men alt det negative vil huskes enda mer, sier han.

Mjelde henviser blant annet til fredsavtalen som ble inngått mellom Israel og De forente arabiske emirater tidligere i år.

