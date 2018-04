Fox News-profil nekter for å ha brukt Trumps advokat

Den kjente programlederen Sean Hannity i høyreorienterte Fox News avviser at han har vært en av klientene til Donald Trumps advokat Michael Cohen.

Den angivelige forbindelsen mellom Hannity og Cohen kom fram under et rettsmøte i New York mandag. Her ble Cohen presset til å avsløre at Hannity i hemmelighet har vært hans klient.

Fox News-programlederen er imidlertid ikke enig i denne beskrivelsen av relasjonen.

– Michael Cohen har aldri representert meg i noen saker, skrev Hannity på Twitter.

Han erkjente likevel å ha hatt noen samtaler med Cohen som hovedsakelig skal ha dreid seg om eiendomsinvesteringer.

– Jeg har fra tid til annen hatt korte diskusjoner med ham om juridiske spørsmål hvor jeg ønsket hans innspill og perspektiver.

Hannity er kjent som en sterk tilhenger av Trump, og programmet hans er for tiden det mest sette på amerikansk kabel-TV. Ifølge nyhetsbyrået AFP hender det at Trump og Hannity snakker sammen på telefon.

Amerikansk politi gjennomførte nylig en razzia mot Cohens kontor. Trump har reagert svært sterkt på ransakingen, og kilder i Det hvite hus er bekymret for at FBI vil finne ting som er skadelig for presidenten, ifølge nyhetsbyrået AP.

