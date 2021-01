Fox News: Trump vil bryte stillheten

Ifølge kanalen skal presidenten tale mandag. Meldingene er imidlertid ikke bekreftet av andre kilder.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge Fox News planlegger president Donald Trump å holde en TV-tale på kanalen.

Det hersker imidlertid noe usikkerhet rundt den meldte uttalelsen, og ingen andre kilder har bekreftet at presidenten skal tale.

Det er også uklart når en eventuell tale skal holdes, men det spekuleres i at det skal skje ved 21.15-tiden mandag kveld, norsk tid. Ved 20-tiden norsk tid, sier studioverten hos Fox News at det rapporteres om at Trump vil tale i løpet av mandag.

- IKKE GÅ GLIPP AV DETTE, @POTUS President Trump vil holde en tale etter at flere store IT-plattformer stengte ham ute, skriver de i en Twitter-melding tidligere mandag kveld, og lenker til sin YouTube-kanal.

Det var på lørdag at USAs president Donald Trump ble permanent utestengt fra Twitter. Selskapet mener han har oppildnet til ytterligere voldsbruk etter stormingen av Kongressen.

Twitter-aksjen raser

Twitters aksjekurs raste med hele 7 prosent i handelen før børsene åpnet i USA mandag. Uroen kommer etter at nettverket i forrige uke stengte kontoen til president Donald Trump. Den hadde 88 millioner følgere.

Mandag kveld er Twitter-aksjen ned 6,7 prosent.

I tillegg til Twitter, er Trump også utestengt fra Facebook, Instagram, Snapchat og videostrømmesiden.

President Donald Trump er under massivt press etter at han på onsdag i forrige uke oppfordret demonstrantene til å marsjere mot Capitol i Washington.

Så langt er fem personer døde og flere titalls personer skadet i forbindelse med stormingen og opptøyene.

La frem tiltalen mot Trump

Demokratene la på mandag fram sin riksrettstiltale mot Donald Trump etter at republikanere stanset en resolusjon med en oppfordring om å avsette ham.

Forslaget til riksrettstiltale ble lagt fram av demokratene i Representantenes hus mandag. Demokratene foreslår å tiltale Trump for å ha oppmuntret til opprør, med henvisning til presidentenes uttalelser i forkant av stormingen av Kongressen forrige uke, skriver NTB.

Parallelt med riksrettstiltalen har Husets leder Nancy Pelosi sagt at hun vil be visepresident Mike Pence erklære Trump uskikket. I så fall tar Pence over presidentmakten de siste dagen fram til Joe Bidens innsettelse onsdag neste uke.

Republikanerne blokkerer derimot Demokratenes første forsøk på å få Pence til å avsette Trump

Pelosi: - Dette gjør at vi blir kvitt ham

Fox News skriver at motivasjonen til Pelosi er å sperre for president Trump for evig og alltid.

I et intervju på «60 Minutes» som ble sendt på søndag kveld, sier Pelosi at en av de motiverende faktorene med å stille president Trump for riksrett og fjerne ham fra embetet, er å eliminere enhver sjanse Trump kan bli valgt til president en gang til, skriver Fox.

På «60 minutes» lufter programverten Leslie Stahl muligheten for at det er sjanser for at Trump forlater president jobben, og at han vil stille for valg på nytt.

Det er da Pelosi svarer at det at Trump kan stille til valg igjen er en av motivasjonen for at «folk nå ønsker en riksrettsprosess».

Pelosi sier videre a hun foretrekker at de bruker Det 25. grunnlovstillegget, fordi «dette gjør at vi blir kvitt ham», sier Pelosi.

- Men det er også sterk støtte i kongressen for å stille ham for riksrett for andre gang. Denne presidenten er skyldig i å ha oppfordret til opprør. Han må betale en pris for det, sier Pelosi.

- Dessverre er personen som leder den utøvende delen av vår regjering både forvirret, uhemmet og farlig, sier Pelosi i intervjuet.

Se utdrag fra intervjuet med Nancy Pelosi her:

