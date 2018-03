FpU vil filme muntlig eksamen 

FpU vil at muntlig eksamen skal filmes, slik at det skal bli lettere for elever å klage dersom de føler seg urettferdig behandlet.

FpUs forslag skal behandles på Frps landsmøte 27. april. Forslaget gjelder primært videregående skole.

Aina Stenersen, bystyremedlem i Oslo Frp, støtter FpUs forslag om filming. Hun mener muntlig eksamen i dag er en eksamensform det er vanskelig å klage på.

– Dersom eleven føler seg urettferdig behandlet, fører klagen sjelden fram, sier Stenersen til NTB.

– Vi ønsker at muntlige eksamener bør filmes i de tilfeller der eleven selv ønsker dette, slik at de får et bedre utgangspunkt ved en eventuell klage, sier Stenersen.

