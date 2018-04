FpU vil stryke juridisk kjønn

Fremskrittspartiets Ungdom vil stryke juridisk kjønn og fjerne alle former for kvotering.

– Det er utdatert å skille mellom menn, kvinner og andre. På veien mot å fjerne juridisk kjønn, vil vi innføre en tredje juridisk kjønnskategori for dem som ikke føler seg som mann eller kvinne, sier formann i FpU Bjørn-Kristian Svendsrud til Klassekampen.

I mars 2017 kritiserte daværende innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) KrF-leder Knut Arild Hareide, som hadde sagt han var åpen for å vurdere å innføre et tredje juridisk kjønn.

– Jeg holder meg mest til partiprogrammet. Frp har ikke programfestet politikk her. Jeg er for, Sylvi har vært mot. Jeg er opptatt av hva FpU vil at Frp skal stå for, sier Svendsrud.

– Vi vil ikke gjøre forskjell på folk basert på kjønn. Ting endrer seg, og vi ser ikke hvorfor vi skal ha kjønn i lovverket, legger formannen til.

Moderpartiet har vært mot dette forslaget tidligere, og også i ungdomspartiet kan formann Svendsrud møte motstand.

Kjartan Moi Andreassen, med verv i FpU og Frp i Bergen, vil til FpU-landsmøtet kommende helg foreslå at ungdomspartiet skal vedta at «kjønn er noe man er, ikke noe man kan velge eller bytte», og at det bare fins to kjønn: kvinne og mann.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken