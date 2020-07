Fra gammeldags jernbane til moderne magnettog

Det finnes uendelig med gode grunner for å bygge ut magnettog.

Av Bjarne Hellesøe og Ole Rasmussen, ingeniører.

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Magnettoget har potensiale til å erstatte innenriksflyet og dets utslipp samt knytte mennesker i byer og tettsteder sammen på en mer effektiv og miljøvennlig måte. Et magnettogsystem vil gjøre at folk som skal på jobbreise eller besøke familie kan slippe å måtte ta forurensende fly eller bruke en hel dag på sakte tog eller i bil. Nordmenn er i dag storforbrukere av flyreiser så her er det et stort potensiale.

Tyskland har utviklet og optimalisert magnettog (maglev på engelsk) over flere tiår. En tidligere utgave av dette går i dag i Shanghai i Kina og har tilbakelagt millioner av km. Magnettog driftes i dag i flere steder i flere land. Disse togene svever noen cm over banen og ble utviklet for å unngå eller redusere ulempene med jernbane. Magnettog er i dag ferdig utviklet, kjent og velprøvd teknologi og vi ser nå at østen er i ferd med å passere vesten på disse områdene. Kina har utviklet flere typer magnettog.

FORT: To konduktører prater under monitoren som viser hvor fort toget går. Bildet er fra 16. april 2004 i Shanghai. Foto: Eugene Hoshiko (AP Photo)

Norge og Skandinavia

Bergen - Oslo direkte, bykjerne til bykjerne, vil gå på rundt 1 time med moderne magnettog. 5 minutter ekstra pr stopp. For eksempel kan annenhver rute stoppe på annethvert stopp. Tilsvarende for andre strekninger. Tysk magnettogteknologi har høy fleksibilitet og gode egenskaper og banen vil kunne følge riks- og motorveier i større grad. Dette betyr mye i vår utfordrende topografi. Elektriske selvkjørende biler og minibusser vil kunne betjene stasjonene. Et slikt system vil bidra til det grønne skiftet. Vi har ingeniørkunnskap til å kunne bygge dette.

Det er naturlig å være usikker på ny teknologi og nettopp derfor trenger vi en teknologinøytral og uavhengig utredning på hvordan magnettog kan utvikle landet vårt med karbonnøytral og effektiv infrastruktur som skaper verdi for innbyggere og samfunn. Det må legges til rette for innovasjon og samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljø. Beslutningstakere må få mer kunnskap om dette slik at vi kan treffe gode beslutninger rundt infrastruktur, energi og teknologi.

MAGNETTOG: Dette bildet fra 2002 viser magnettoget i Shanghai, designet av de tyske industrigigantene Siemens og ThyssenKrupp. Foto: Liu Jin (AFP / NTB scanpix)

Trasevalg og miljø

Magnettoget har overlegne topografiske egenskaper som mindre kurveradius og bedre stigning som igjen gir mulighet for gunstigere trasevalg. En unngår i stor grad bruk av fordyrende tunneler og broer. Tysk magnettog (T-profil) bygges ved hjelp av ferdige elementer med innebygget motor- og signalsystem og legges på påler. En unngår tidkrevende, fordyrende og forstyrrende omlegging av veier m/over- og underganger. Elementene for magnettog på påler bruker bare en femtedel av betongen i forhold til jernbane på påler. Magnettog på påler gir ikke barriereeffekt og mennesker, dyr, elver og annen infrastruktur kan passere fritt under banen.

Lave vedlikeholdskostnader

Kanskje den største fordelen med et slikt system er de lave vedlikeholdskostnadene. Dette er et resultat av at det ikke har hverken hjul med oppheng eller andre mekaniske komponenter samt at det ikke har fysisk kontakt med banen som konvensjonelle tog (stål mot stål) har. Dermed unngår magnettoget den mekaniske slitasjen som gir de høye vedlikeholdskostnadene som jernbane har. Denne kostnaden øker voldsomt (eksponentielt) med farten på baner som bruker stålhjul på stålskinner, men ikke på magnettog som svever noen cm over banen.

Satsing på magnettog blir som å gå fra gammel mobiltelefon til ny smarttelefon.

MAGNETTOG: Personer med ansiktsmasker om bord i en magnettog fra Pudong Airport, på vei til Shanghai 11. juni 2020. Foto: Hector Retamal (AFP / NTB scanpix)

Eksisterende jernbane

Et nytt og separat magnettog system vil frigjøre kapasitet for gods- og lokaltrafikk på det eksisterende jernbanenettet og vil ikke påvirkes av signalfeil og forsinkelser på det gamle systemet. Det betyr mer gods fra lastebil til tog og økt trafikksikkerhet samt mindre slitasje på veiene. Eksisterende jernbane vil ikke kunne flytte tilstrekkelig antall passasjerer fra fly til tog. En har blitt enige om å begrense hastigheten på konvensjonelle høyhastighetstog til 250 km/t.

Fordeler med magnettog

Magnetbaner bygges som et elementsystem og det gir betydelig mindre byggetid, lavere byggekostnader, mindre betong i banene og muligheter for et fleksibelt trasevalg. Magnetbaner gir ikke barriereeffekt, ingen slitasje på banen fra toget, en brøkdel av vedlikeholdskostnadene, mindre bruk av energi, lavere driftskostnader, høyere toppfart, bedre akselerasjon, mulighet for flere stopp, mindre støy samt bedre driftssikkerhet og punktlighet.

