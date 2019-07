Fra varmt til varmere - veterinær slår alarm om kjæledyrene

Det ventes flere tropenetter når helgen tar med seg over 30 grader i store deler av landet. – Det er viktig å ikke glemme våre firbeinte venner, sier veterinær.

– I helgen vil det bli varme, sommerlige temperaturer på mer enn 30 grader i indre strøk over store deler av Sør-Norge. Langs kysten vil temperaturen ligge på 25 grader mange steder, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NTB.

Utover i helgen ser det også ut til å bli varmt i Nordland, der temperaturen kan komme opp mot 30 grader. For Troms og Finnmark vil det bli kjøligere.

Løvdahl sier temperaturene ligger godt over det som er vanlig, og at de henger sammen med hetebølgen vi ser i Europa. Men varmluften som befinner seg over kontinentet, vil bli byttet ut med kaldere luft i løpet av helgen.

– Det vil føre til ganske heftig tordenaktivitet, og noen av disse tordenbygene kan berøre deler av Sør-Norge i begynnelsen av neste uke, sier Løvdahl.

Ifølge varslingstjenesten Varsom.no vil de høye temperaturene også kunne gi økende snø- og bresmelting – som i tur øker flomfaren. Vannføringen i elver rundt Jostedalsbreen er mest utsatt. Faregraden i området er satt til gult nivå.

Tropedag og tropenatt

For første gang i sommer ble det natt til onsdag registrert tropenatt i Norge. Minst tre steder i landet falt temperaturen aldri under 20 grader, skriver NRK. Det skjedde i Lysebotn i Rogaland, i Svelgen i Sogn og Fjordane og i Stavanger.

Det er ventet at flere steder i landet kommer til å oppleve tropenetter de neste døgnene, sier Løvdahl.

– Det er god sannsynlighet for at det blir tropenatt på en eller flere stasjoner. Det ser ut til at det kan skje fra Trøndelag og sørover. Muligens Oslo eller Bergen, sier statsmeteorologen.

Onsdag ble det også registrert tropedag for tredje gang i 2019, der fem plasser fikk over 30 grader.

Under fjorårets høye sommertemperaturer var det rekordmange som kjøpte vifter og kjøleanlegg. Også i år ser nordmenn ut til å forberede seg på varme dager og netter. Kommunikasjonssjef Christer Kamhaug i Elkjøp sier til TV 2 at de allerede i april så et rekordstort salg av vifter og aircondition. Onsdag solgte de i snitt en vifte i minuttet.

Hunden Luna slukker tørsten i Hareskoven i København onsdag. Meteorologene venter flere varmerekorder i Vest-Europa de nærmeste dagene. Foto: Liselotte Sabroe (AFP)

– Husk at dyrene ikke kan si ifra

Når tur- og badeglade nordmenn i helgen skal nyte sommerværet, er det viktig å ikke glemme at dyr også reagerer på varme, understreker president Torill Moseng i Den norske veterinærforening til NTB.

– Det er viktig å huske at dyrene ikke kan si ifra. Hunder vil for eksempel følge eiere på tur nesten uansett, og når det er ekstremt varmt, kan de få heteslag. Da er det viktig at eieren er bevisst hvor varmt det er. Finnes det avkjølingsmuligheter og nok vann i løpet av turen?

Visse hunderaser kan også få brannskader på potene av varm asfalt, poengterer Moseng. Hun fraråder også på det sterkeste å ha dyr i bil.

Skulle dyret få et heteslag, er rådet å søke skygge, kle dyret i kalde omslag og søke veterinær.

– Alle eiere må tenke gjennom hva slags individ man har, og legge til rette, sier Moseng.

(©NTB)