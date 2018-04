Frankrike advarer mot ny katastrofe i Idlib i Syria

Det er fare for en ny humanitær katastrofe i Idlib-provinsen nordvest i Syria, der opprørere fortsatt har kontroll, advarer Frankrikes utenriksminister.

Dagen etter at franske, britiske og amerikanske raketter ble rettet mot syriske mål, kommer ministeren med en kraftig advarsel om hva som vil skje videre.

– Det er 2 millioner mennesker i Idlib nå, deriblant hundretusener av syrere som er evakuert fra opprørsbyer som er gjenerobret av regimet, sier Jean-Yves Le Drian i et intervju med avisen Le Journal du Dimanche.

– Det er fare for humanitær katastrofe, legger han til.

Le Drian sier samtidig at han håper lørdagens angrep vil føre til at Russland presser president Bashar al-Assad til nye forhandlinger for å få slutt på den sju år lange krigen. De tre landene har fastholdt at angrepene ikke handlet om regimeskifte, men om å hindre flere kjemiske angrep.

Idlib-provinsen kontrolleres av et mylder av ulike opprørsgrupper, mange av dem med en ytterliggående islamistisk ideologi.

For få dager siden uttalte en iransk tjenestemann på besøk i Damaskus at han håpet Idlib vil bli det neste området som blir «frigjort» etter at opprørerne ble drevet ut av Øst-Ghouta.

Analytikere mener imidlertid at Assads styrker nå vi sette kurs for Daraa-provinsen sør i landet, der protestene mot Assad startet i 2011.

Analytikeren Fabrice Balanche sier til AFP at den syriske regjeringshæren med hjelp fra Russland nå har gjenvunnet kontrollen i 55 prosent av syrisk territorium.

(©NTB)

Mest sett siste uken Power deler ut 40.000 sykler – her er ekspertens knallharde dom