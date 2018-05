Frankrike fordømmer Trumps Bataclan-kommentar

Frankrike fordømmer Donald Trumps uttalelser om terrorangrepet mot konsertstedet Bataclan i 2015 og ber ham vise respekt.

Det var i sin tale til årsmøtet til den mektige våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) fredag at Trump kom med uttalelsen som nå vekker forargelse i Frankrike.

I talen henviste Trump blant annet til Storbritannia og Frankrike, som begge har strenge våpenlover, og han sa at både selvmordsangrep og knivangrep kunne vært unngått «dersom vanlige folk hadde vært bevæpnet».

Trump imiterte så angriperne på Bataclan i Paris og hvordan de pekte ut ofre, og sa: «Pang! Kom hit! Pang! Kom hit!».

– Frankrike gir sterkt uttrykk for misbilligelse over kommentarene fra president Trump om angrepet i november 2015 og ber ham utvise respekt for minnet over ofrene, sier en talskvinne for den franske utenriksministeren.

