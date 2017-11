Frankrike vil ha ny lov for seksuell lavalder

Debatten om seksuell lavalder raser i Frankrike etter at to menn den seneste tiden ikke er blitt tiltalt for å ha hatt sex med 11-åringer.

I begge tilfellene har mennene unngått straffeforfølgelse fordi det ikke kunne bevises at det var blitt brukt tvang.

Den franske regjeringen jobber nå med å lage en ny lov som sier at å ha sex med barn under 15 per definisjon innebærer tvang.

Justisminister Nicole Belloubet provoserte flere av landets innbyggere da hun mandag foreslå at man burde vurdere å sette den seksuelle lavalderen til 13.

– Vi vil ha en lov som sier at før man er fylt 15, finnes det ikke noe som heter samtykke, sier aktivist Caroline de Haas.

I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. Loven skal beskytte barn og ungdom mot overgrep fra voksne, samt beskytte barn og unge mot å ha sex før de er klare for det fysisk og psykisk.

