Frankrikes tidligere president Jacques Chirac er død.

Jacques Chirac har vært en del av fransk politikk i nesten 50 år. Han var republikkens president fra 1995 til 2007.

Han ble 86 år gammel.

EU-president Jean-Claude Juncker sier Europa har mistet en stor statsmann og han en venn.

- Hans ettermæle for Frankrike og EU vil være med oss for alltid, heter det i en uttalelse fra EU.

- Jacques Chirac bør huskes som en betydelig europeisk leder. Han var en gaullist, men en som var enda mer for integrering av Frankrike med resten av Europa og verden over Atlanteren. Jeg møtte han første gang som en energisk borgermester i Paris, skriver Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt på Twitter.

Foto: Patrick Kovarik (AFP)

- Sovnet stille inn

Presidenten døde torsdag, heter det i en melding fra familien, skriver Le Parisien.

– President Jacques Chirac sovnet stille inn i dag morges, omgitt av sin familie, sier hans svigersønn Frederic Salat-Baroux.

Chirac har hatt dårlig helse i flere år. Han ble rammet av slag i 2005.

Jacques Chirac giftet seg med Bernadette Chodron de Courcel i 1956. De to møttes under studiene. Paret fikk to døtre og en adoptivdatter. Chirac mistet i 2016 sin eldste datter, en hendelse som gikk hardt inn på ham skriver Le Parisien.

I 2002 slapp Chirac unna et attentatforsøk under 14. juli-paraden.

Gikk mot Irak-krigen

Som president utmerket Chirac seg for økt integrering i EU, for utvidelse av EU østover og under Irak-krigen i 2003 var han blant motstanderne.

Dømt for korrupsjon

Under korrupsjonssaken mot Chirac i 2011 ble han ikke kalt inn til retten på grunn av sin sviktende helse. Han ble imidlertid dømt til to års betinget fengsel for å ha skapt falske jobber for partifeller da han var ordfører i Paris. Dette var første gang en tidligere fransk president ble dømt for korrupsjon.