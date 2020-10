Franrike hedrer drept lærer - Macron varsler skjerpet kamp mot ekstremisme

Frankrikes president deltar i en minnemarkering for den drepte læreren Samuel Paty onsdag.

Frankrike vil onsdag hedre minnet til læreren som ble halshugget i en av forstedene i Paris forrige uke, melder nyhetsbyrået AFP. President Emmanel Macron varslet tirsdag enda mer omfattende tiltak mot islamistisk ekstremisme.

- Våre medborgere forventer handling, sa presidenten tirsdag.

Kommentar: Viktigere enn å beskytte folk mot å bli krenket

Strenger omstridt moské

Fransk politi har gjennomført flere aksjoner, og regjeringen har varslet en seks måneder lang stenging av en omstridt moské. Macron har videre opplyst at franske myndigheter vil oppløse en organisasjon som støtter den palestinske islamistiske Hamas-bevegelsen. Organisasjonen skal ha medvirket direkte til drapet på læreren Samuel Paty (47).

Les også: Kunnskapsministeren: Norske lærere står fritt til å vise Muhammed-karikaturer

Underviste om ytringsfrihet

Han fikk halsen skåret over i forrige uke etter å ha vist karikaturer av profeten Muhammed i timer der temaet var ytringsfrihet. Den antatte gjerningsmannen, Abdullakh Anzorov, var en 18-åring med bakgrunn fra Tsjetsjenia. Han ble skutt og drept av politiet etter angrepet.

Samuel Paty ble angrepet fredag på vei hjem fra skolen han jobbet på i Conflans-Sainte-Honorine, 40 kilometer nordvest for hovedstaden.

Hedres posthumt med utmerkelse

Onsdag ettermiddag blir det holdt en minneseremoni for Paty med familien hans og rundt 400 gjester på Sorbonne-universitetet, der Macron også vil delta. Her vil Macron tildele den avdøde læreren Frankrikes høyeste utmerkelse, Legion d'Honneur, skriver AFP.

Paty skal ha vært utsatt for en hatkampanje på nettet etter at han viste karikaturer av profeten Muhammed i en time der ytringsfrihet var temaet. Det er de samme tegningene som utløste det blodige angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo for fem år siden.