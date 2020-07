Fransk bussjåfør døde etter å ha blitt angrepet av passasjerer som nektet å bruke munnbind

Frankrike er rystet etter at en bussjåfør, som nektet passasjerer om bord uten munnbind i tråd med franske regler, døde etter å ha blitt angrepet.

Den 59 år gamle bussjåføren Philippe Monguillot ble først hjernedød etter angrepet i den sørvestlige byen Bayonne søndag, men døde fredag av skadene. Familien bestemte seg for å koble ham fra hjelpemidler som var nødvendige for å holde ham i live.

I Frankrike er det påbudt med munnbind på offentlig transport. Angriperne hadde verken billett eller munnbind. De skal ha slått bussjåføren gjentatte ganger.

To menn tidlig i 20-årene var siktet for drapsforsøk, men påtalemyndigheten har varslet at siktelsen trolig vil bli oppjustert som følge av Monguillots død.

Tre andre personer er også siktet i saken. To av dem er siktet for ikke å ha hjulpet en person i fare, og den siste personen er siktet for å ha forsøkt å skjule en mistenkt.

Frankrikes statsminister Jean Castex omtaler angrepet som feigt og hyller Monguillot.

– Republikken anerkjenner ham som en eksemplarisk statsborger og vil ikke glemme ham. Loven kommer til å straffe gjerningspersonene for denne forkastelige kriminelle handlingen, skriver Castex på Twitter.

Innenriksminister Gérald Darmanin har også vist sin avsky og skal møte bussjåfører lørdag for å diskutere sikkerhet.

Bussjåfører i Bayonne har nektet å jobbe i protest mot hendelsen, noe som har ført til kaos i den offentlige transporten i området. De vil returnere til jobb med ekstra sikkerhetstiltak iverksatt.

