Fransk milliardær pågrepet for korrupsjon i Afrika

Den franske milliardæren Vincent Bollore er pågrepet, mistenkt for omfattende korrupsjon i to vestafrikanske land.

Bollore group har sikret seg rettighetene til drift av konteinerhavnene i Lome i Togo og Conakry i Guinea, og selskapets 66 år gamle leder mistenkes for å ha bestukket ledere i de to landene for å sikre de lukrative kontraktene.

Torsdag ble Vincent Bollore pågrepet av fransk politi, noe som fikk Bollore-aksjen til å falle med 4 prosent på Paris-børsen.

Bollore Group driver også entreprenørvirksomhet og har interesser innen logistikk, medier, reklame og shipping.

Kommunikasjonsselskapet Havas, som er et datterselskap i Bollore Group, har inngått kontrakter både med Guineas president Alpha Conde og Togos president Faure Gnassingbe, angivelig som et ledd i forsøk på å sikre kontrakter om drift av havner.

Conde sa opp kontrakten med det tidligere selskapet som sto for drift av havnen i Conakry da han overtok som president og ga den i stedet til Bollore Group.

I 2016 gjennomførte fransk politi en razzia i Bollore groups hovedkvarter i Paris-forstaden Puteaux.

(©NTB)

