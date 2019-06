Franske meteorologer: - Går mot unormal varm sommer i Nord-Europa

Ifølge det franske meteorologiske instituttet kan vi forvente oss en sommer med temperaturer utenom det normale i store deler av Nord-Europa.

Årets spede start på sommermånedene har virkelig ikke stått i stil med rekordvarmen fra fjoråret.

Også på resten av kontinentet har sommeren hittil vært av det kjøligere slaget. Men nå melder meteorologer i Météo-France, at det går mot en unormalt varm sommer flere steder i Europa.

Sesongprognosen spår riktig nok ikke varmebølger i fleng, men avslører en gjennomgående trend for de neste tre månedene.

- Tørrere og varmere Nord-Europa

Det franske meteorologiske instituttet melder at sommeren kommer til å være preget av flere antisykloner over Frankrike og store deler av Europa. Det vil si at det er høytrykksområder hvor luften synker i senteret og strømmer vekk fra senteret i en spiralbevegelse mot klokka.

Dermed ligger det an til temperaturer varmere enn vanlig, og svært få sjanser for regn.

- Øst for Middelhavet skal været bli mer ustabilt og kjøligere, mens Nord-Europa kan vi forvente oss tørrere og varmere forhold enn normalt, skriver nettsiden.

De anslår at det er omtrent 50 prosent sjanse for en varmere sommer enn normalt i Nord-Europa, mens sjansen for en sommer helt på det normale er på omtrent 30 prosent. Ifølge nettsiden er det kun 20 prosent sjanse for at juni, juli og august blir kaldere enn normalen i Nord-Europa.

- Lettere å ta hensyn til tre måneder

Météo-France medgir at det kan være vanskelig å komme med troverdige prognoser etter en periode på 10-15 dager, men sier likevel at det er mulig å få en idé om hva som vil skje basert på trender.

Det er også verdt å merke seg at Météo-France uttaler at værmeldingene deres er «bedre på temperatur enn på nedbør», så det er fortsatt muligheter for noen regnskyll i sommer.

- Det er lettere å ta hensyn til tre hele måneder, sa meteorolog og værmelder på BFMTV, Guillaume Séchet tidligere til samme TV-kanal, ifølge The Local, og la til:

- Det begrenser beregningen av uregelmessigheter, så vi vet om det vil være en varm eller kald sommer, og om den vil være mer tørr eller fuktig. Men vi vet ikke om det regner 14. juli klokka 14.30, forklarte han.

- Det får stå for deres egen regning

Franskmennenes beregninger kan også vise seg å bli helt feil, skal vi tro Meteorologisk institutt.

- Jeg har ikke fått med meg artikkelen fra Météo-France, men jeg kan si at vi ikke utsteder tre måneders varsler. Vi kan ikke legge vekt på noe over så lang tid. Jeg ville ikke planlagt ferien min etter dette her. Det som Météo-France sier, det får stå for deres egen regning, sier vakthavende statsmeteorolog Kristen Gislefoss til Nettavisen.