Franske skolebarn må klare seg uten mobil

Det franske forbudet betyr ingen flere selfies i skoletiden, heller ingen oppdateringer på sosiale medier. Her er elever ved den fransk-finske skolen i Helsingfors etter at de har tatt en selfie med Emmanuel Macron under presidentens Finland-besøk i forrige uke. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva via AP / NTB scanpix