Fraråder pårørende å hente hjem demente

IKKE HENT HJEM: Nasjonal­foreningen for folkehelsen forstår at det er vondt for familier som ikke får lov til å besøke sine nærmeste, men anbefaler ikke å ta demente hjem. Illustrasjonsfoto Gorm Kallestad Foto: (NTB scanpix)

For å stanse smittespredning er det innført adgangskontroll for besøk på sykehjem. Det betyr i praksis et besøksstopp, og kontakt via skjerm, skriver Vårt Land. Det er i dag rundt 40.000 sykehjemsplasser i Norge, der rundt 80 prosent av beboerne, minst 32.000, er personer med demens. Nasjonal­foreningen for folkehelsen, som blant annet arbeider for å bekjempe demens, advarer mot å bryte opp i faste rutiner i hverdagen og hente dem til pårørendes hjem. Les også: Derfor har Norge så få friskmeldte av covid-19 – Dette er syke mennesker som har behov for daglig opp­følging av kompetente mennesker. Å ha dem hjemme vil ikke være godt for verken de syke ­eller de pårørende, sier generalsekretær Mina Gerhardsen. Hun påpeker at endring skaper stress for demente mennesker. – Har man først slått seg til ro, kan det å flytte plutselig skape uro og til og med være med på å forverre tilstanden, sier Gerhardsen. 5.209 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 274 Det var ved midnatt registrert 5.209 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 274 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 554 tilfeller. Les også: Enda et tegn på at det går rett vei: - Et markant fall Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt. Influensasesongen tidligere over enn normalt I uke 13 fikk 0,5 prosent av de som gikk til legen i Norge diagnostisert influensalignende sykdom. Folkehelseinstituttet sier influensasesongen er slutt. - Blir du syk nå, må du tenke deg at det kan være korona og forholde deg deretter, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege på Haukeland universitetssjukehus, Kristin Greve Isdahl-Moen til Bergens Tidene. Hun forteller videre til avisen at det er korona som dominerer samfunnet nå, og at de tror viruset har fortrengt influensaen. Les også Oversikt over alle symptomene på koronaviruset (covid-19)

