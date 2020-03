Fredagens korona-måling: Her er nordmenn mest bekymret for egen økonomi

De økonomiske konsekvensen av korona-krisen gjør ikke nordmenn spesielt bekymret ennå.

Koronavirus-utbruddet har fått store økonomiske konsekvenser allerede. Blant annet har Nav fått dobbelt så mange dagpengesøknader så langt i år som i hele 2019.

Og med de usikre utsiktene som følge av koronaviruset, er det ikke lett å spå når ting går tilbake til normalt. Likevel er ikke nordmenn nevneverdig bekymret for egen økonomi ennå, viser en undersøkelse utført av Infact for Nettavisen og Amedia.

På en skala fra 1 til 5, der 3 er nøytralt, er vi i snitt 2,37 bekymret for egen økonomi. Det er en liten nedgang fra torsdag, men tallet har vært relativt stabilt siden målingene begynte 12. mars. Målingene baserer seg på daglige intervjuer med over 3000 nordmenn.

Det er i Finnmark de er mest bekymret med et tall på 2,53, etterfulgt av Innlandet (2,27), Agder (2,46) og Rogaland (2,45). Minst bekymret er de i Vestland (2,26), Østfold (2,28) og Akershus (2,30).

Eldre er mindre bekymret for egen økonomi enn yngre. De over 65 år er i snitt 1,73 bekymret, mens de mellom 18 og 29 år er 2,64 bekymret.

BEKYMRET: På dette skjemaet kan du se at eldre er mindre bekymret for egen økonomi enn de yngre. Foto: Infact/Nettavisen

Mens kvinner er mer bekymret enn menn for egen helse (2,72 mot 2,33), er menn mer bekymret for egen økonomi. På skalaen fra 1 til 5 er menn 2,40 bekymret mens for kvinner er tallet 2,33.

KJØNNSFORSKJELL: Kvinner er i snitt noe mindre bekymret for egen økonomi enn menn. Foto: Infact/Nettavisen

Frykten er imidlertid fortsatt ikke veldig høy. Nettavisens måler temperaturen fra null til 100, der 50 er det nøytrale snittet, der folk er verken bekymret eller ubekymret. Fredag ligger tallet på 48, som er litt ned fra torsdag.

Tilliten til styresmaktene holder seg god. Nordmenn har generelt høy tillit til at helsemyndighetene, de politiske myndighetene og statsminister Erna Solberg håndterer denne krisen på en god måte.

Som grafen under viser, har både tilliten og frykten holdt seg relativt stabil den siste tiden:

