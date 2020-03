Fredagens korona-måling: Tilliten til Erna Solberg synker

På skalaen som måler nordmenns tillit til statsministeren, får Erna Solbergs ukens laveste tall fredag.

Nettavisen og Amedia har daglige målinger om hvordan ulike deler av befolkningen reagerer på utvikling, og hvilken frykt og tillit de har.

Tilliten til styresmaktene blant befolkningen har generelt vært høy siden målingene begynte. Statsminister Erna Solberg opplevde en økning i tillit etter at de kraftige tiltakene ble satt inn forrige torsdag.

Fredagens tall viser imidlertid at tilliten til statsministeren synker. På en skala fra 1 til 5, er tilliten nå på 3,41. Det er ned 0,1 fra torsdag og det laveste tallet denne uken.

Det er i Vestfold og Agder man har mest tillit til Solberg, med tall på henholdsvis 3,73 og 3,65. Lavest tillit er helt klart i Troms og Finnmark med en tillit på 3, etterfulgt av Nordland (3,18) og Møre og Romsdal (3,20).

Tilliten til Erna Solberg størst blant de over 65 år (3,77) og minst blant de mellom 30 og 44 år (3,18). Kvinner har mer tillit enn menn, med tall på 3,55 mot 3,29.

10,8 prosent har svært liten tillit til statsministeren, mens 23,6 prosent har svært stor tillit.

TILLIT: Her ser du hvor stor tillit det er til Erna Solberg blant befolkningen. Foto: Infact/Nettavisen

Tilliten til de politiske myndighetene generelt ligger på 3,39 på skalen, altså omtrent på samme nivå som den til Erna Solberg. Tilliten til helsemyndighetene er høyere, på 3,74 - noe som er en svak oppgang fra torsdag.

Nettavisens måler temperaturen fra null til 100, og grafen under viser at tilliten til styresmaktene generelt fortsatt er høy.

Vi er fortsatt aller mest bekymret for helsen til våre eldre slektninger (3,81), men bekymringen for egen helse og egen økonomi øker. Den er for første gang over 2,4 og begge tallene er nå på 2,5.

Kvinner mer bekymret for egen helse enn menn (2,67 mot 2,34) mens kjønnene er omtrent like bekymret for egen økonomi.

50 er det nøytrale snittet, der folk er verken bekymret eller ubekymret, på Nettavisens temperaturmåler. Fortsatt er vi altså relativt ubekymret totalt sett.

Denne grafen viser at den generelle frykten fortsatt ligger stabilt, men at tilliten til styresmaktene har svekket seg noe siden torsdag.

InFact-målingene baserer seg på daglige intervjuer med over 3400 personer over hele Norge. Målingene startet 12. mars. Feilmarginen er på 1,7 prosent.