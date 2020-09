Fredrik Græsvik fjernet Twitter-kontoen etter ny Jon Helgheim-debatt

En heftig diskusjon om Donald Trump og fake news fikk den profilerte TV 2-reporteren til å deaktivere Twitter-kontoen sin.

TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik fjernet lørdag kontoen sin på Twitter etter en kort og overopphetet diskusjon med Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim på det samme sosiale nettstedet.

Sistnevnte anklaget nemlig Græsvik fredag kveld for å bedrive fake news etter hans rapportering fra statene.

- Hva skal til for at TV 2 nyhetene fjerner Fredrik Gresvik (sic) for å redde sin egen troverdighet? skrev Helgheim i en re-twitret melding.

Mer enn jeg gidder



Det fikk Græsvik til å reagerer kraftig lørdag morgen norsk tid.

- Å gjentatte bli hengt ut som en løgner av en stortingsrepresentant (som aldri har tatt meg i løgn) er mer enn jeg gidder. Takk for meg Twitter, skrev TV 2-korrespondenten like etter klokka 08.00.

Græsviks konto er dermed deaktivert lørdag formiddag, og man får beskjed om at brukeren ikke eksisterer ved søk på brukernavnet.

KRITISERER: Frps Jon Helgheim mener TV 2-reporter Fredrik Græsvik bedriver fake news. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Det er ikke første gang de to har havnet i krangel. Senest i august beskyldt Helgheim TV 2-reporteren for fake news, etter at Græsvik skrev at president Donald Trump ønsket å kvitte seg med demokratiet.

Det fikk Græsviks sjef til gå ut og avvise anklagene overfor Medier24.

«Det kan virke som Helgheim misforstår med vilje og overdriver betydningen av setningen. Fredrik har min tillit, og bakgrunnen for tweeten er faktiske uttalelser fra Trump», skrev Karianne Solbrække, TV 2s nyhetsredaktør, til nettavisen.

Gir støtte

Nå mottar Græsvik støtte fra flere hold, og reaksjonene påpeker også at Helgheim tar feil. I Nord-Carolina er det nemlig ikke lov å stemme to ganger - noe flere mener Trump oppfordret til.

Det bekrefter myndighetene i delstaten til CNBC.

- Så mye betyr ytringsfrihet for FrP. @UriksFredrik slettet kontoen sin fordi han ikke orker flere usanne beskyldninger fra demagogen fra Drammen. Vi andre får ta over. Det er ulovlig å forsøke å stemme to ganger i North Carolina, skriver Aftenbladet-journalist Sven Egil Omdal.

Talsmann for Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, reagerer også sterkt på hendelsen.

- Dette er jo helt forferdelig! Skal folkevalgte få lov å jage journalister vekk fra sosiale medier? Her må noen reagere!! Kom tilbake @UriksFredrik ikke la Helgheim få vinne, skriver han.

Flere av de som reagerer stempler også Helgheim som hykler, etter at stortingsrepresentanten senest 31. august skrev følgende på Twitter:

«Ytringsfrihet er viktig når ytringene er provoserende, urimelige og idiotiske. Det gjør noen ganger vondt å stå opp for ytringsfriheten».