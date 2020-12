Fredrik Skavlan møter tømmermester i retten

Fredrik Skavlan og en tømmermester som jobbet på boligen hans, har saksøkt hverandre. Nå havner saken i retten.

Tømmermesteren har saksøkt Fredrik Skavlan for 540.850 kroner. Dette skal være betaling for utført arbeid på Skavlans bolig. Skavlan har holdt pengene tilbake, fordi han mener at det er mangler på arbeidet. Dette avviser tømmermesteren.

Saken havner i Oslo tingrett neste uke. Der vil retten bruke tre dager til hovedforhandling.

Skavlan har svart med et motsøksmål der han krever tømmermesteren for opp mot 341.000.

Skavlan inngikk en avtale med tømmermesteren om å restaurere boligen i Oslo.

I prosesskrivet til Skavlans prosessfullmektig, advokat Ole Johan Prytz, står det blant annet:

«Vi viser til at avtalen mellom partene gjaldt restaureringsarbeid. Den alminnelige forståelsen av «restaurering» er hel eller delvis tilbakeføring til opprinnelig tilstand. Dersom NN (tømmermesteren red.anm) mente at Skavlan ikke kunne forvente et resultat i tråd med den alminnelige forståelsen av restaurering, hadde NN plikt til å opplyse om dette».

Det går fram at konflikten pågikk over flere måneder mens arbeidet skulle gjøres. Skavlan engasjerte blant annet en malermester for å vurdere arbeidet som ble gjort av tømmermesteren, og krevde tømmermesteren for dagmulkter for å bli ferdig med arbeidet.

«De betydelige manglene førte til at Skavlan mistet tillitten til NNs arbeid, noe som kom til uttrykk i dagmulktskravet som ble fremsatt av Skavlan. Stadige forsinkelser i rettingsarbeidet forsterket Skavlans mistillit til NNs arbeid. I lys av stadige forsinkelser og et høyt konfliktnivå hadde Skavlan grunn til å tro at rettingsarbeidet ikke ville bli utført fagmessig innenfor avtalte frister» står det i prosesskrivet.

Tømmermesteren avviser derimot feilene, og påpeker at Skavlan krever dekket kostnader til arbeid som ikke er reklamert på, og som det ikke er nødvendig å utbedre.

Skavlans prosessfullmektig, advokat Ole Johan Prytz ønsker ikke å prosedere saken i mediene.

- Vi skal si det som skal sies i retten, sier han til Nettavisen.

Tømmermesterens prosessfullmektig var onsdag ettermiddag utilgjengelig for kommentar.

