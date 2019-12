Fredrik Solvang skadet i sykkelulykke

Den populære NRK-programlederen møter julen kraftig forslått.

Inngangen til julen ble ikke helt som ventet for den hardtslående lederen av Debatten på NRK, Fredrik Solvang.

- Det blir ikke skikkelig jul uten et personlig møte med en lift i sykkelfeltet. Gledelig høytid!

Det skriver han på sin Instagram-konto.

Nettavisen har snakket med Solvang, som samtykker til omtale av saken, men som ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentar.

Fredrik Solvang er kjent for å gå nye veier i møte med toppledere og -politikere som vegrer seg for å møte pressen.

Vy fikk kraftig gjennomgå i Debatten 3. desember, etter at de ikke ville stille i studio for å forsvare Geir Isaksens rådgiver-lønn på 3,2 millioner. Da valgte Solvang å snakke til en tom stol - noe det virkelig ble satt pris på i sosiale medier.

Snakket til en tom stol

Han stilte to spørsmål til den tomme stolen, med et bilde av styreleder Dag Mejdell projisert bak stolen.

- Nå som han har forlatt sjefsstillingen, hvorfor skal han fortsatt tjene 80 prosent av lønna, ville jeg ha spurt Dag Mejdell om. Så ville jeg ha fortsatt å spørre: Vil den neste Vy-sjefen få like god lønn og like god fallskjerm? Og så ville jeg ha takket deg for de oppklarende svarene, Dag Mejdell, sa Solvang i programmet.