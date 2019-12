Fredsprisvinner Abiy: – Jeg har vært vitne til krigens råskap

Nobelprisvinner Abiy Ahmed fortalte hvordan han selv har sett brødre slakte sine brødre på slagmarken. En hel nasjon må til for å skape fred, sier han.

Oslo rådhus var pyntet med Etiopias nasjonalblomst da Nobels fredspris tirsdag ble delt ut til Etiopias statsminister Abiy Ahmed.

Ettersom fredsprisvinneren i år verken har stilt på pressekonferanse eller til TV-intervju med internasjonal presse, var det knyttet stor spenning til hva han ville si i sitt nobelforedrag under prisutdelingen.

– Jeg tar imot denne prisen på vegne av befolkningen i både Etiopia og Eritrea, særlig dem som har ofret livet i fredens tjeneste, sa 43-åringen da han holdt sitt nobelforedrag i Oslo rådhus.

Han takket også Eritreas president Isaias Afwerki. Abiy er tildelt årets fredspris blant annet fordi han greide å slutte fred med nabolandet etter flere tiår med konflikt, for å ha satt i gang en demokratiseringsprosess og for sin innsats som fredsmegler i flere andre land nordøst i Afrika.

Det siste halvåret har imidlertid Eritrea-prosessen gått i stå, mens uroen i Etiopia har økt kraftig.

– Helvete på jord

Som ung soldat i den etiopiske hæren var Abiy selv øyenvitne til krigen mot nabolandet i nord. Blant annet fortalte han om den gangen hele enheten hans ble utslettet i et angrep mens han selv hadde forlatt skyttergraven en kort stund.

– Krig er selve innbegrepet av helvete på jord for alle som er involvert. Jeg vet det, for jeg har vært der og kommet tilbake. Jeg har sett brødre slakte sine brødre på slagmarken, fortalte han.

Han understreket at selv om man har oppnådd fred, kreves det hardt arbeid for å vedlikeholde den.

– Det skal bare et par stykker til for å skape krig, men det må en hel landsby og en nasjon til for å skape fred, sa Abiy, som ble avbrutt av applaus flere ganger under talen.

– Ekstraordinær forskjell

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen hyllet Abiy og sa at han hadde gjort en ekstraordinær forskjell.

– Den norske nobelkomiteen har full forståelse for at fred er noe som skapes sammen med andre. Vi har valgt å gi fredsprisen til deg alene fordi vi mener at du personlig har utgjort en ekstraordinær forskjell på flere områder, sa Reiss-Andersen i sin tale til prisvinneren.

Hun roste også Abiy for hans forsøk på mekle mellom Kenya og Somalia, samt hans engasjement i freds- og forsoningssamtalene i Sør-Sudan.

– Du har vist at forståelse mellom naboer er helt avgjørende i en urolig region. Du representerer en ny generasjon afrikanske ledere som innser at væpnede konflikter og etniske fiendtligheter må løses med fredelige midler, sa Reiss-Andersen.

– Klokt valg

Kvinner er sterkt representert i etiopisk politikk, og landet har også Afrikas eneste kvinnelige president, Sahle-Work Zewde.

– Du sendte et sterkt signal da du utnevnte kvinner til 50 prosent av statsrådspostene i din regjering. Som kvinne vil jeg si at det var et klokt valg, sa Reiss-Andersen og utløste kraftig applaus i salen.

Hun forlot imidlertid talerstolen uten å overrekke diplom og gullmedalje. Dermed måtte hun tilbake for å foreta den høytidelige overrekkelsen.

– Kjære statsminister, jeg gikk meg vill i ordene, sa Reiss-Andersen til latter fra salen og smil fra fredsprisvinneren.

Også de kulturelle innslagene var det kvinnene som sto. Den etiopiske popartisten Betty G. fremførte to sanger.

Da Abiy var på vei ut, ble han omringet av flere begeistrede landsmenn i midtgangen. To kvinner fikk klemmer og flere andre benyttet anledningen til å filme seg selv sammen med prisvinneren.

Statsminister Erna Solberg sier etter utdelingen at det gjorde inntrykk på henne da Abiy fortalte om sine personlige erfaringer fra krigen.

– Mange som har deltatt i krig, vet at det ikke er noe ærerikt, men faktisk grusomt og vondt, sier Solberg.

Hun understreker at Etiopia fortsatt har mange utfordringer foran seg, men nå har fått en start der man kan ha fokus på fred og forsoning.

