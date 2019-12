Fredsprisvinneren får skryt for dette «stuntet»: - Utrolig! Hvor kul kan man få blitt!

Abiy Ahmed nekter å snakke med pressen i Oslo, men hadde et tilfeldig sammentreff med en overrasket tysk TV-reporter i helgen.

Tirsdag klokken 13.00 blir Nobels fredspris utdelt til Etiopias statsministeren Abiy Ahmed i Oslo rådhus.

«Nobelkomiteen har besluttet å tildele Nobels fredspris for 2019 til den etiopiske statsministeren Abiy Ahmed for hans innsats med å oppnå fred og mellomstatlig samarbeid, og spesielt hans avgjørende initiativ til å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea,» lyder Nobelkomiteens begrunnelse.

Abiy Ahmed har imidlertid fått mye negativ internasjonal pressedekning i dagene før utdelingen. Statsministeren har nemlig valgt å droppe å svare på spørsmål fra pressen under besøket i Oslo.

Statsminister Abiy Ahmeds talskvinne, Billene Seyoum, begrunner avgjørelsen med at han er «ydmyk av natur».

Statsministerens talskvinne omtaler ham som «én av de mest tilgjengelige etiopiske statsministerne når det gjelder offentlige og media-relaterte forpliktelser», skriver The Washington Post.

- Slik traff jeg fredsprisvinneren

Fredsprisvinneren har imidlertid knapt gitt noen intervjuer til internasjonal presse etter at han tiltrådde som statsminister i fjor.

Derfor ble en tysk TV-reporter svært overrasket da han fikk en uventet prat med statsminister på lørdag.

Den tyske TV-reporteren var i Etiopia for å dekke Ursula von der Leyen sitt første utlandsbesøk utenfor Europa som EU-kommisjonens nye president.

«Vi sto bare og filmet i gaten i Addis Abeba (Etiopias hovedstad red.anm.) da en bil kjørte inn til siden. Slik traff jeg Nobels fredsprisvinner Abiy Ahmed,» skriver TV-reporteren Markus Preiß på Twitter. Han har også lagt ut en videosnutt fra den korte samtalen med fredsprisvinneren. Det var statsministeren selv som kjørte bilen.

- Kjører du selv? spurte den ivrige TV-reporteren.

- Dette er ikke noe intervju. Jeg ville bare si: hei, hvordan går det med dere? sier statsministeren.

- Bra. Hva synes du om det første besøket her i dag? spør han med henvisning til EU-presidentens besøk.

- Bra, det er fantastisk. Hun er en ekte changemaker (en som skaper endring red.anm.) Vi er så glade for at hun besluttet å komme hit først. Og jeg håper hun vil gjøre en veldig god jobb for EU.

- Vi er så glade og takknemlige, sier han.

- Det er utrolig å se deg her, sier TV-reporteren.

- Det er flott å se deg også, sier statsministeren.

- Nyt filmingen din.

- Lykke til i Oslo, sier reporteren og henviser til fredsprisutdelingen.

- Ja, jeg skal dit i overmorgen.

- Gratulerer!

- Tusen takk! sier statsministeren, og gjentar på tysk: «Dank je» (takk så mye).

- Åh, snakker du tysk?

- Nope (latter). Chiao!

Årets fredsprisvinner har allerede skapt kontrovers i Norge ved ikke å stille opp for pressen.

Hvor kul kan man få blitt?

Twitter-meldingen har fått enorm respons med over 2300 likes og 674 delinger i skrivende stund (statsministerens egen pressesjef er en av de mange som har delt innlegget).

«Landets leder som kjører rundt i sin egen by. Hvor ofte skjer det. Godt å se deg, statsminister,» skriver en Twitter-bruker.

«Det var nettopp det som overrasket meg mest. Jeg kunne ikke tro det …» svarer TV-reporteren som la ut meldingen.

«Utrolig! Hvor kult kan lederskap få blitt!!» skriver en annen Twitter-bruker.

Men statsministeren høster også kritikk fra Twitter-brukerne.

«Den første responsen til falske Abiy da han så en utenlandsk journalist, var "dette er ikke noe intervju". Han er virkelig allergisk mot internasjonal presse. Det ser ut til at han har nok av tid til å kjøre rundt, men han kan ikke ta seg tid til et intervju på en så viktig begivenhet. Skamløst!».

- Ydmyk av natur

Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad har omtalt fredsprisvinnerens beslutning om ikke å møte pressen i Oslo som «høyst problematisk».

Fredsprisvinneren skal være i Norge cirka halvannet døgn, noe som er uvanlig kort for en fredsprisvinner. Det er også flere punkter på programmet som statsministeren dropper, deriblant Redd Barnas fredsprisfest tirsdag formiddag.

- Det er ganske utfordrende for en sittende statsleder å bruke så mange dager, spesielt når pressende og viktige saker hjemme krever hans oppmerksomhet, sier pressetalskvinne Seymoun i en uttalelse til internasjonal presse.

- Derfor vil statsministeren delta på vesentlige og prioriterte deler av programmet, som er avtalt i samråd med Nobelinstituttet for å hedre og respektere Nobels tradisjoner, sier hun.

- På et personlig nivå er statsministeren ydmyk av natur, noe som er forankret i vår kulturelle kontekst. Dette samsvarer ikke med all oppmerksomheten rundt Nobel-prisen, sier hun.

Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, sier det er beklagelig at fredsprisvinneren ikke vil følge det vanlige, oppsatte programmet for fredsprisfeiringen i Oslo.

- Vi har tatt det såpass alvorlig at direktøren ved Det norske nobelinstitutt har reist til Addis Abeba og hatt et møte med Abiy Ahmed. Han ble rådet å følge tradisjonen til nobeldagene og være i dialog med pressen, men han gir uttrykk for at han ikke ønsker det, sier hun til NRK.

Kutymen er at fredsprisvinnerne oppholder seg i Norge i flere dager under Nobel-feiringen, og at de villig stiller opp for pressen. Da Barack Obama mottok fredsprisen som sittede presidenten i 2009, var han i Oslo i knapt et døgn. Den gang fikk pressen stille ham to spørsmål – ett spørsmål fra det norske pressekorpset, og ett spørsmål fra det amerikanske pressekorpset.

Store utfordringer i Etiopia

Stine Paus har nylig kommet hjem til Norge etter to og et halvt år i Etiopia som landdirektør for Flyktninghjelpen.

- Hovedgrunnen til at han får prisen er fordi Etiopia formelt har sluttet fred med Eritrea. Det er et stort og viktig skritt. Jeg håper fredsprisen vil føre til at det blir mer oppmerksomhet rundt ham og den videre fredsprosessen mellom Etiopia og Eritrea, sier Paus til Nettavisen.

- Og at det blir fokus på fredsarbeid i Etiopia og at ressurser settes inn i fredsarbeidet i Etiopia for å ivareta dem som er rammet av konflikten, sier hun.

Paus sier det fortsatt gjenstår store utfordringer med blant annet intern uro i Etiopia.

- I 2018 var Etiopia det landet i verden som hadde flest internt fordrevne i verden. Da snakker vi om cirka to millioner mennesker. Det er mange som er påvirket av uro og konflikt.

- Etiopierne er også preget av klimaendringer. Veldig mange er utsatt for tørke, spesielt øst i landet. FNs nødhjelpsorganisasjon (OCHA) opererer med at det er åtte millioner mennesker som er helt avhengig av nødhjelp, sier hun.