Fribryter skal henrettes for deltakelse i fredelig protest

I disse dager har iranere både i og utenfor Iran tatt til sosiale medier i et forsøk på å lage twitterstorm og online-protester mot henrettelsen av den iranske fribrytermesteren Navid Afkari.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Enkelte politikere og sportsutøvere fra det internasjonale samfunnet har reagert. Internasjonal oppmerksomhet kan forhindre hans henrettelse.

Ønsket fred - fikk to dødsdommer

Den 27-årige fribrytermesteren har nylig fått to dødsdommer for å ha deltatt i fredelige protester for bedre økonomiske forhold i 2018. Han og broren er under tortur blitt tvunget til å tilstå forbrytelser de ikke har begått.

Iran bruker systematisk tortur/falske anklager/tilståelser for å bekjempe fredelige protester, og å dømme demonstranter til døden.

Disse grusomme metodene sprer frykt og opprettholder regimets jerngrep på en befolkning som vet at enhver fredelig protest får grusomme konsekvenser.

I går (tirsdag, red.anm.) kom den nyeste, mest omfattende og sjokkerende rapporten fra Amnesty International. Rapporten ble også nevnt av Reuters.

Amnesty avslører systematisk tortur

Den dokumenterer hundretalls tilfeller av systematisk tortur etter demonstrasjonene i november 2019. Protestene kom etter et prishopp på 300 prosent på bensin. Mellom 5000 og 7000 mennesker ble arrestert i kjølvannet av protestene. Ifølge Reuters ble 1500 uskyldige mennesker drept, mens myndighetene i Iran stengte internett i en uke for å forhindre lekkasje til omverdenen.

Grusomhet satt i system

Rapporten forteller at de arresterte er blitt avkledd og spylt med varmt eller kaldt vann. Menn er blitt voldtatt og seksuelt torturert, slått, neglene er blitt trukket ut på føtter eller hender, isolat i ukevis, eksponering for ekstremt lys og lyd, søvn-nekt, liten eller ingen mat og medisinsk behandling, iscenesatte henrettelser, pepperspray, waterboarding og elektrosjokk.

De er blitt forlatt i svært smertefulle posisjoner i timesvis - som å bli hengt etter armene - og blitt servert trusler og vold mot familiemedlemmer.

Tvinger frem tilståelser

Politiet, revolusjonsgarden, påtalemyndighetene, dommere og statlige TV-agenter utøver systematisk tortur for å tvinge frem tilståelser - og deretter domfellelse for «trussel mot nasjonal sikkerhet og systemet» og «krig mot Gud».

Tvungne tilståelser legitimerer henrettelser.

I rapporten ber Amnesty International alle FNs medlemmer om å reagere mot brudd på menneskerettigheter, og FNs Human Rights Council bes om å reagere og etterforske disse sakene uten at det skal få konsekvenser for de involverte.

Øredøvende taushet

Norges taushet overfor Iran er øredøvende. I fjor høst besøkte den iranske utenriksministeren Javad Zarif Norge - og ble varmt tatt imot av norske myndigheter.

Det er beklagelig. Nå har norske myndigheter sjansen til å reagere.

Norges taushet er Norges samtykke.