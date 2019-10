Frigir navn på 30-åring som omkom i frontkollisjon i Gjøvik

I samråd med pårørende har politiet nå frigitt navnet på den omkomne etter frontkollisjonen på Riksveg 4 i Gjøvik tirsdag morgen.

(OA.no): Det var 30 år gamle Glenn Tvenge fra Valdres som omkom, skriver Oppland Arbeiderblad.

Ulykken ble meldt 06.40 tirsdag morgen, og kollisjonen beskrives av politiet som kraftig.

Det var store skader på de to bilene som frontkolliderte, i tillegg var det mindre skader på en tredje bil.

Påkjørt bakfra

– Hendelsesforløpet, slik vi foreløpig ser det, er at én bil er blitt påkjørt bakfra og dyttet over i motgående kjørefelt der den har kollidert med møtende bil. Mannen som omkom satt i bilen som ble dyttet over i motgående kjørefelt. Han var alene i bilen, opplyste politiet tirsdag.

Saken er fortsatt under etterforskning.

Flere vitner er avhørt og flere har meldt seg etter at politiet mandag gikk ut med etterlysning.

Det var lange køer i området etter ulykken som skjedde i morgentrafikken.

Kaotisk trafikk

Riksveg 4 mellom Braastad og Redalen ble stengt over fem timer.

Det ble meldt om tidvis kaotiske tilstander på sideveger og avlastingsveger.

Et stort antall politipatruljer sørge for at trafikken ble avviklet på en best mulig måte.

Det har vært flere ulykker på strekningen mellom Gjøvik og Mjøsbrua de siste årene og ulykken mandag skjedde samtidig med at samferdselsminister Jon Georg Dale besøkte Gjøvik.

- Noe må gjøres med riksveg 4, sa Dale, uten å kunne love at firefelts motorvei blir en realitet i neste nasjonale transportplan.

Den nasjonale transportplanen gjelder fra 2021 og både Statens Vegvesen og Nye Veier har lagt fram planer for hvordan den viktige transportstrekningen kan gjøres bedre og sikrere.

