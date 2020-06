Frigir navn på kvinne (22) som døde i badeulykke

Det var 22 år gamle Kine Brattli Gundersen fra Bardu som døde i drukningsulykken i Salangselva søndag 28. juni.

Navnet offentliggjøres i samråd med de pårørende, melder Troms politidistrikt.

22-åringen studerte i Harstad. Flere studievenner hadde tatt turen til minnestunden som ble holdt på menighetshuset på Setermoen mandag kveld.

Ordfører Toralf Heimdal forteller at over 90 personer hadde møtt opp.

- Det var en tung og vanskelig samling. Mange unge voksne deltok på minnestunden. Sorg og sjokk er beskrivende ord. Hun hadde mange venner, sier ordføreren.

Heimdal var lærer på ungdomsskolen før han ble ordfører. Han husker godt Kine.

- Hun var en blid og positiv jente med stort pågangsmot. Jeg kjenner også godt til familien hennes. Dette er en stor tragedie, sier Heimdal.

Bardu kommunes kriseteam jobber nå med kriseteam i andre kommuner.

- I og med at hun hadde en stor omgangskrets i flere kommuner, er det naturlig at vi jobber på kryss av kommunegrensene. Det er mange som trenger hjelp og støtte i en vanskelig tid, sier Heimdal.

KRISETEAM: Bardu-ordfører Toralf Heimdal forteller at kommunens kriseteam jobber nå med kriseteam i andre kommuner. Foto: Kjetil Grape (Nordlys)

Operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt opplyste søndag til Nordlys at kvinnen satt sammen med en annen person på et flytedyr, som veltet i elva. Den andre personen kom seg på land, tok seg opp til bebyggelse i nærheten og ba om hjelp.

Gundersen skal deretter ha falt 13 meter ned Kistefossen, hvor hun og flytedyret ble funnet.

Etter det Nordlys kjenner til, skal de to jentene ha lagt ut på flytedyret godt over en kilometer fra Kistefossen. Her skal vannet også ha vært nokså stille.

