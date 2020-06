Frigir navn på mann som omkom i snøskuterulykke

Politiet går i samråd med de pårørende ut med navnet på mannen som omkom ved Torbuvatnet.

Det var 60 år gamle Svenn Åge Reiten som omkom i forbindelse med en snøskuterulykke ved Torbuvatnet i Sunndal natt til lørdag 6. juni, det opplyser Møre og Romsdals politidistrikt.

Politiet mottok melding om ulykken 01.30 natt til lørdag.

Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med en hyttetur. En av de tre mennene hadde kjørt snøskuter, og de to andre ble vitne til å se at den bråstoppet inne i et bjørkekratt.

- Føreren hadde blitt kastet av og de to kom raskt til og satte umiddelbart i gang med førstehjelp, skriver politiet.

Luftambulansen kom også til fra Dombås etter ulykken, men livet stod ikke til å redde.