Frigir navn på wingsuit-hopper som omkom i Litldalen

Politiet frigir navnet på mannen som ble funnet omkommet i Litldalen forrige uke.

Det var Krzysztof Jacek Rojek på 35 år fra Polen som omkom i ulykken i Sunndal kommune fredag forrige uke.

Rojek ble funnet omkommet rundt klokken seks fredag morgen av mannskapene på et redningshelikopter som var satt inn i søket, det melder Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

De pårørende i Polen er varslet.

En utenlandsk mann ble fredag forrige uke funnet omkommet etter et hopp på 1500 meters høyde i Sunndalen i Møre og Romsdal. Foto: Aura Avis Christian Grøtte (NTB scanpix)

Politiets undersøkelser viser at den omkomne har falt i forbindelse med forberedelser til et basehopp med wingsuit, fra et lite brukt punkt i retning inn mot Storkalkinn. Funnstedet var på rundt 1500 meter over havet.

En wingsuit, eller vingedrakt som det heter på norsk, er en heldrakt som man tar på før et fallskjermhopp.

Mannen, som er utenlandsk statsborger, ble meldt savnet av noen bekjente etter at han ikke kom tilbake til avtalt møtepunkt etter et hopp mellom de to fjelltoppene.

Politiet mottok varselet klokken 3.45 natt til fredag.