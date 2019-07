Frigir navnet på mannen som omkom i campingvognbrann

Politiet går i samråd med de pårørende ut med navnet på mannen som omkom i en campingvognbrann på Vinstra 5. juli.

Det var 22 år gamle Morten Tronsvang Mælen fra Tynset som omkom i brannen, det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Innlandet politidistrikt melder at saken fortsatt er under etterforskning, og at brannårsaken ikke er kjent.

Mannen var deltaker på en countryfestival på Vinstra da det brøt ut brann i en campingvogn han og en annen var i i åtte-tiden fredag 5. juli.

Den andre personen klarte å komme seg ut av vogna, og ble behandlet for røykskader på sykehuset.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen var det under countryfestivalen ha vært så mange som 1.200 boenheter på festivalområdet.