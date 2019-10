Frigir navnet på mor og datter som døde i ulykke i Volda

Det var Laila Finnøy (62) og Ida Finnøy Myhren (29) som døde i ulykke i Volda søndag.

To biler frontkolliderte rundt 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune. Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 9 søndag morgen.

Totalt var sju personer involvert i ulykken. En kvinne ble erklært død på stedet. Fire av personene ble fraktet med luftambulanse til Haukeland universitetssykehus og Ålesund sykehus.

– Bilene har kollidert i høy hastighet, og det har vært et kraftig smell, opplyste operasjonsleder Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB søndag.

Tirsdag formiddag frigir politiet navnet på de to omkomne i saken.

62 år gamle Laila Finnøy ble erklært død på stedet. Hennes datter, Ida Finnøy Myhren (29), var passasjer i bilen. Hun døde på Haukeland universitetssykehus mandag ettermiddag.

Idas søster ligger fremdeles alvorlig skadet ved Ålesund Sykehus.

Politiet fortsetter med taktisk etterforsking av ulykken.