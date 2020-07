Frigir navnet på person som omkom i flyulykke

Politiet går ut med navn og alder på personen som døde i en ulykke fredag.

Det var 71 år gamle Åge Bratt som omkom i en flyulykke i Meråker fredag. Han etterlater seg kone og to barn. Bildet er klarert med de pårørende.

Den overlevende er fortsatt på St Olavs Hospital og tilstanden er stabil.

- Politiet vil fortsette sin oppfølging av pårørende i denne tragiske hendelsen. Vi vil fortsette etterforskningen for å avklare årsak til ulykken. Det er viktig både for de pårørende og for å se om det finnes tiltak som kan forebygge nye alvorlige hendelser, sier Annar Sparby, politioverbetjent ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om hendelsesforløp og årsak til ulykken.

Det vil i løpet av lørdag bli gjennomført en operasjon for å løfte flyvraket ut av området, heter det i pressemeldingen. Arbeidet med dette vil bli startet når havarikommisjonen er ferdig med sine undersøkelser.

Politiet opplyser videre at flyvraket vil bli fraktet til Kjeller, hvor Flyhavarikommisjonen vil gjøre nærmere undersøkelser.