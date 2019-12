Frigjør navn etter Sola-drapet

Tre personer er siktet i saken.

Det var 44 år gamle Sigbjørn Sveli som ble funnet død på Rægestranden mandag ettermiddag, det bekrefter Sør-Vest politidistrikt.

Navnet offentliggjøres i samråd med familien.

Politiet skriver videre i pressemeldingen at de mener de har «god kontroll» på saken, og at etterforskningen blir nedskalert i løpet av helgen.

De har også foretatt kriminaltekniske undersøkelser på flere ulike steder, og en av de siktede har påvist steder som er relevant for hendelsesforløpet. De jobber fortsatt med å innhente og gjennomgå videomateriale.

- Uvirkelig

Familien er sjokkert over drapet, og forteller i et brev til Dagbladet om en varm og god person:

«Den avdøde var en positiv og smilende person. Han var omtenksom og brydde seg om andre. Rolig og snill. Veldig sosial og likte å snakke med folk. Mange i nærmiljøet kjente ham og kunne beskrive ham med disse egenskapene. Han var veldig hjelpsom og sa aldri nei hvis noen spurte om hjelp.

Likte å se på livet i helgene og kjørte folk han kjente til steder og hjem fra steder om kvelden. Han likte å se på tv og lese nyheter på pc. Kunne fortelle oss om ting han hadde sett eller lest når vi møttes. Han lurte ofte på om vi hadde sett eller lest om dette.»

I brevet står det også at familien sitter igjen med en stor sorg:

«Det er helt uvirkelig at noen kan skade en så uskyldig og snill person som aldri har gjort noen noe vondt.»

Tre personer siktet

To personer i 20-årene er varetektsfengslet. De to er siktet for drap og medvirkning til drap. En tredje person blir framstilt for fengsling fredag, siktet for medvirkning til drap.

Onsdag ble avdødes bil hentet opp fra sjøen utenfor Ølberg.

Politiet vet foreløpig ikke hvor mannen ble drept. Ifølge NRK skal de siktede ha forsøkt å ta bilen fra mannen på en togstasjon på Jæren.

Det skal ha endt med at de tok med seg 44-åringen i hans egen bil, som altså ble funnet i sjøen flere mil nord for stasjonen.

Berge vil ikke kommentere om politiet mener at mannen var et tilfeldig offer, men bekrefter at relasjonen mellom dem står sentralt i etterforskningen.