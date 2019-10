Frigjøringen av Øst-Finnmark - dette skjedde

Konge, statsminister og utenriksminister er i Kirkenes for å markere frigjøringsjubileet. Les om hva som skjedde i Øst-Finnmark for 75 år siden.

OSLO (Nettavisen, NTB): 18. oktober 1944 gikk sovjetiske tropper inn i Norge og innledet frigjøringen fra tysk okkupasjon. Seks dager senere rykket troppene inn i Kirkenes. Byen ble frigjort 25. oktober, som den først i Norge.

28. oktober var hele Sør-Varanger frigjort, og de tyske troppene startet tilbaketrekkingen fra Finnmark. Nesten all bebyggelse mellom Tanaelva og Lyngen i Troms ble utslettet.

Kong Harald deltar

75-årsjubileet for frigjøringen markeres fredag i Kirkenes med blant andre kong Harald, statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov som gjester.

Norsk-russiske forbindelser er naturlig nok tema, og spørsmålet om løslatelse av spiondømte Frode Berg har kommet på agendaen.

Les også Lavrov om Frode Berg: Kan komme hjem når som helst

Strategisk viktig

Øst-Finnmark var et viktig strategisk sted under 2. verdenskrig på grunn av sin grense mot Sovjet. Ikke noe annet sted ble det stasjonert like mange tyskere som i Finnmark og Nord-Troms, skriver Varanger museum på sine nettsider om jubileet.

Et viktig poeng med markeringen er at dramatikken som utspilte seg i Finnmark da krigen gikk mot slutten, ikke skal bli glemt, skriver Forsvarets Forum.

Den brente jords taktikk

«Da sovjetrussiske styrker nærmet seg og Nazi-Tyskland gjorde retrett, ble befolkningen tvangsevakuert, og okkupasjonsstyrkene startet den brente jords taktikk. 17.000 bygninger ble brent ned. 50.000 mennesker ble tvangsevakuert med båt, først til Troms og deretter videre sørover», heter det i deres oppsummering av historien.

Mange mennesker gjemte seg og overvintret i huler og gammer. Da den røde armé befridde gruva i Bjørnevatn 25. oktober 1944 var det 3500 menneskene som hadde gjemt seg i gruvetunnelen. De ble de første til å heise det norske flagget i et frigjort, norsk område.

GJEMTE SEG I GRUVE: Da den røde armé befridde gruva i Bjørnevatn 25. oktober 1944 var det 3500 menneskene som hadde gjemt seg i gruvetunnelen. Foto: (NTB Scanpix)

MARKERER 75-ÅRSDAGEN: Jubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark markeres i Kirkenes fredag. På bildet se vi Russlands utenriksministrene Sergej Lavrov og Norges utenriksminister Ine Eriksen på Grenselandmuseet. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)