Frihet og likhet

Kravet om å fjerne statuen av Churchill i Oslo, som nå reises fra sentrale talspersoner i Miljøpartiet De Grønne, er svært uklokt. Det bør ikke lyttes til.

Av Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet

Det er få mennesker vi har så mye å takke for at vi nedkjempet nazismen og fascismen i Europa, som Winston Churchill. Kravet om å fjerne statuen av Churchill i Oslo, som nå reises fra sentrale talspersoner i Miljøpartiet De Grønne, er svært uklokt. Det bør ikke lyttes til.

Kraftfull skikkelse

Churchill var en av dem som tidlig advarte tydelig mot Hitler og Nazi-Tysklands opprustning gjennom hele 30-tallet etter Hitlers maktovertakelse i 1933.

Han var sterkt kritisk til unnfallenheten overfor Hitler.

Vi kan ikke bedømme en mann i 1930-årene utelukkende utifra standarden vår i 2020

Churchill kjempet ikke minst imot Chamberlains Münchenforlik, som aksepterte Hitlers okkupasjon av deler av Tsjekkoslovakia. Etter Tysklands invasjon av Polen i 1939, og invasjonen av Danmark og Norge 9. april 1940, fikk vi «The Norway Debate» i det britiske parlamentet - en av historiens viktigste parlamentariske debatter.

Debatten resulterte i at Chamberlain måtte trekke seg, og at Churchill overtok som statsminister.

Da det var som mørkest

Da situasjonen i Europa var som aller mørkest, var Churchills taler og kraft helt avgjørende. Churchill viste seg gjennom sine gjerninger som den fremste lederen i kampen mot fascismen og totalitært tankegods i Europa. Uten den viljen til forsvar av frihet og selvstendighet som Churchill stod for, er det ikke sikkert vi i dag hadde hatt den friheten vi tar for gitt.

En slik utvikling kan være en farlig sklie og i verste fall starten på et totalitært samfunn

Å skulle fjerne det historiske monumentet som Churchill-statuen er, vil innebære å fjerne et monument som har betydd mye for de som kjempet mot Nazi-Tyskland og for norsk selvstendighet og frihet.

Det vil også være et svik mot de etterlatte fra de som kjempet under krigen. Samtidig vil det være uforståelig overfor framtidige generasjoner som skal forsvare og videreutvikle vårt samfunn og våre verdier.

Verdier som frihet, likhet og respekt for hvert enkelt menneske er like umistelige i dag som de var under krigen.

Ingen er ufeilbarlig

Statuen av Churchill representerer ikke en hyllest av alle uttalelser eller et forsvar av samtlige gjerninger begått av Churchill, like lite som det gjør det for andre historiske personer som er satt på sokkel.

I Churchills tilfelle er det derimot en tydelig anerkjennelse av det motet og handlingene han viste under 2. verdenskrig. Churchill var, som alle andre, en person formet av sin tid. Vi kan ikke bedømme en mann i 1930-årene utelukkende utifra standarden vår i 2020.

Churchill viste seg gjennom sine gjerninger som den fremste lederen i kampen mot fascismen og totalitært tankegods i Europa

Forfatteren George Orwell advarte i boka 1984 mot en utvikling der historiske dokumenter ville bli fjernet:

«Hver kilde er blitt ødelagt eller forfalsket, hver bok er skrevet om, hvert bilde er malt på nytt, hver statue og gatebygning omdøpt, hver dato har blitt endret. Og prosessen fortsetter dag for dag og minutt for minutt. Historien har stoppet opp. Ingenting eksisterer bortsett fra den uendelige nåtiden der partiet alltid har rett».

Sensur er sjelden av det gode

Å ødelegge eller fjerne bøker eller statuer, er sjelden av det gode. Som samfunn kan vi ikke styre etter en så sterk trang til sensur at vi ender opp med å fjerne alt som kan vekke assosiasjoner til ting vi ikke liker. En slik utvikling kan være en farlig sklie og i verste fall starten på et totalitært samfunn.

Fjerning av statuer av historiske personer er en form for omskriving av historien, der samfunnet nærmest skal bygges på nytt ved å fjerne historisk bevissthet og de ideene som har bidratt til å forme dagens samfunn.

Churchill var nettopp en som advarte mot bokbålene og utviklingen i Tyskland på 30-tallet.

Historien og historiene som forblir

Samfunnet vi har i dag kan ikke frikobles fra vår historie og hvilke personer som har vært sentrale i utviklingen av samfunnet vi har i dag.

Vi kan ikke forstå vårt eget land uten å vise til sentrale holdepunkter i vår egen historie. Churchill er selvsagt ikke det eneste eksemplet på dette.

Fra vårt eget land kjenner vi rikssamleren Harald Hårfagre, innføringen av kristendommen med Olav den hellige, fornyelsen av det åndelige liv og næringslivet ved Hans Nielsen Hauge og innføringen av parlamentarismen med Johan Sverdrup, samt blant mye annet Nobels fredsprisvinner Frithjof Nansen (1922).

På den annen side har vi hatt viktige kunst- og kulturpersonligheter som har formet vårt tankesett og vår kultur, som blant annet Ludvig Holberg, Henrik Wergeland, Henrik Ibsen og Sigrid Undset.

Viljen til å se oss selv i en større sammenheng

Uten disse hadde Norge vært et annet land. Kjennskap til avgjørende personer i vårt lands historie bidrar til at vi klarer å ta vare på det samfunnet og fellesskapet vi har bygd opp i Norge.

Monumenter som Churchill-statuen står som en markering av vår vilje til å se oss selv i en større sammenheng, der fortid og framtid møtes, der vi står på en felles plattform for frihet, likhet og respekt for hvert enkelt menneske.