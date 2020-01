Frihet og løsrivelse i Islam

Sylo Tarakus siste bok «Frihetskampen i islam» er en av de viktigste bøkene som kom ut på norsk i 2019.

Av Jan Johnsen, tidligere førsteamanuensis ved Oslo Met

Forfatteren må i dag regnes som en av de sentrale innvandrerstemmene i vårt land. Han har skrevet flere bøker, blant andre «Innvandringsrealisme» og «Balkaniseringen av Europa», som begge er meget leseverdige.

Taraku vokste opp i Kosovo hvor religiøs fanatisme var et ukjent fenomen, mens ekstrem nasjonalisme ble opplevd som det største problemet. Forfatteren kom som flyktning til Norge og ble straks aktiv i det muslimske miljøet.

Etter hvert distanserte han seg mer og mer fra det religiøse budskapet i islam, men beholdt respekten for, og tilknytningen, til den kulturelle delen. Han fikk etter hvert også god kontakt med religiøse dissidenter og frafalne, samtidig som han opprettholdt dialogen med de troende.

Han oppfattet at debatten om islam i stor grad handler om ekstremister og fundamentalister. Taraku ville skrive en bok om motstemmene, de som kjemper for frihet og modernitet. Han ønsker å bygge en bro mellom Vesten og den muslimske verden.

Taraku vil opplyse om de verdikampene som utkjempes blant muslimer, og mener at denne kampen kan bidra til å motvirke generaliseringer, og skape et håp om at forandring er mulig. Han ser verdien av mangfold, og slik jeg tolker ham, ser han mange positive sider ved muslimsk kultur.

Boka er inndelt i fire hovedkapitler: Første del tar for seg historien, i andre del skriver han om teologien. I tredje og fjerde del tar han for seg frihetskampene og drøfter så veien fremover. I del én skriver han om dissidenter i Pakistan som lider - ja, til og med må bøte med livet - fordi de opponerer mot et religiøst fundamentalistisk styresett.

Han fremhever også at islam har en stolt tradisjon preget av toleranse og åpenhet, men som seinere utviklet seg til forfall, fragmentering og fundamentalisme.

Forfatteren har gjort grundig research både ved å snakke med dissidenter og med troende muslimer, og han har reist til mange muslimske land for å utvide sine kunnskaper om islamsk praksis.

Noe av det mest interessante for meg er kapitlet om det norske moské-landskapet og kampen om ytringsfrihet i islam.

Et viktig kapittel tar for seg kampen om retten til å forlate islam. Det er betimelig at det blir satt søkelys på aktiviteten i moskeene, når en vet at det blir stadig flere norske moskeer.

I 2010 var det 133 islamske trossamfunn som fikk støtte, mens det åtte år seinere var 219. Det er stor forskjell på moskeene. Noen er mer dialogorientert og moderate, mens andre har nære bånd til fundamentalistiske krefter i utlandet.

Mange henter også imamer til Norge som ikke behersker norsk, og som har en begrenset forståelse for verdiene i det norske samfunnet. Forfatteren er derfor opptatt av at vi får en norsk imam-utdanning, noe som utvilsomt vil bidra til at moskeene i større grad vil gjøre at budskapet som forkynnes blir mindre kontrastfylt i forhold til det norske samfunnet.

Vi fikk et tydelig eksempel på konflikt da Islamsk råd for noen år siden ansatte en nikab-kledd kvinne i en sentral stilling. Det er forøvrig også et paradoks at Islam Net, som regnes som en salafistorganisasjon, er den største muslimske ungdomsorganisasjonen i Norge.

Taraku hevder at den er svært puritansk, og har et reaksjonært syn på kvinner og homofili.

I kapitlet om frihetskampene i islam omtaler forfatteren både karikaturstriden og debatten om hijab. Han hevder at det er de ekstreme som har kuppet hijab-debatten. Noe en kan få en anelse om i dagens Norge hvor hijabene blir stadig flere. Det gjelder ikke bare her, men også i Midtøsten og enda lenger øst. Vi har fått mer konservative regimer både i Pakistan og i Tyrkia. For tjuve år siden var det ikke vanlig med hijab i Norge. Nå ser det ut som om «hijabkontrollen» er relativt aktiv.

Synet på homofili er et av de mest kontroversielle spørsmålene i islam. Homofile er en meget utsatt gruppe blant de med muslimsk bakgrunn. Vi får et innblikk i den kampen de første som sto fram som homofile førte. Historiene til Amal Aden, Sara Asmeh Rasmussen og Noman Mubashir gjør et dypt inntrykk på leseren.

Taraku hevder at de progressive og sekulære muslimer står i kryssilden mellom venstresiden og høyresiden. De vil helst unngå å bli omfavnet av høyresiden. Men venstresiden har sviktet i møtet med radikal islam. Han referer til et møte med en kurdisk kvinne som hevder at det største sjokket var møtet med norsk venstreside. Og hun spør hvordan kan det ha seg at de progressive muslimene, som deler de samme verdiene som venstresiden, ofte blir møtt med skepsis og motstand.

Forfatteren skriver i en lett tilgjengelig form, og han konkretiserer sine synspunkter via møter med sentrale folk som befinner seg både innenfor og utenfor det muslimske trosfellesskapet. Vi får et bilde av lederen for Rabitamoskeen, Bazim Goslam, som er en viktig talsmann for de troende muslimene i Norge.

Like interessant er det å lese samtalene med psykiateren Sharam Shaygani, som stiftet Senter for sekulær integrering, og forfatterens møte med den første sekulære muslimen i Norge, Walid al- Kubaisi. En som Taraku hadde meget stor respekt for, men som dessverre døde i 2018. Vi får også høre om møter med kjente kvinnestemmer som Shabana Rehman Gaarder og Kadra Yusuf.

Nyttig lesing er også samtalene med politikerne Jan Bøhler og Andreas Halse, som kanskje er de på venstresiden som har vist størst interesse for, og kommet med kritiske synspunkter på sider ved islamsk praksis i Norge.

Tarakus beskrivelse av venstresiden som naiv i forhold til islam vil nok være hyggelig lesning for en del på høyresiden. Ikke desto mindre er det en viktig påpekning at venstresiden ser ut til å ha liten forståelse for konsekvensene av de mest fundamentalistiske sidene ved deler av det islamske miljøet.

Her oppfatter jeg at han langt på vei er på linje med historikeren Terje Tvedt. Denne boka vil bidra til en mer opplyst diskusjon om islams rolle i Norge.

Sylo Taraku: «Frihetskampen i Islam»

342 sider, Res Publica, 2019