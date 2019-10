Frihet til å nyte ubeskyttet sex i fulle drag

Nettet har kokt de siste dagen, godt hjulpet av NRK og andre medier etter at det ble mer kjent at homofile trygt kan ha sex takket være PrEP-pillen som beskytter mot HIV og Aids. Særlig provosert blir folk over at pillen er gratis.

Det var en gang sjokkerende at kvinner ønsket å bestemme over sin egen kropp og ha full kontroll med sitt eget sexliv. Motstanderne mente at p-piller ville gjøre kvinner mer løsslupne, at de ville begynne å leve umoralske liv. Nå er det homofile som er i en tilsvarende situasjon.

– Det blir helt galt når syke kreftpasienter betaler egenandal, mens friske PrEP-brukere får helt gratis behandling, sier Sveinung Stensland, stortingsrepresentant i Helsekomiteen for Høyre til NRK. Han reagerer på at PrEP-pillen, som forebygger HIV og Aids, er gratis, mens folk som trenger kreftmedisin eller lider av kronisk migrene må betale egenandel.

Siden 2017 har homofile menn fått PrEP-pillen gratis. Den gjør at du kan ha sex uten kondom uten å risikere hivsmitte. I år er det 1.200 menn som får denne medisinen og antall brukere er økende. I England og andre land må du selv betale for PrEP-piller. I Danmark koster det 25.000 kroner i året å ta en pille om dagen. Det er sikkert ikke billigere i Norge.

"Freedom doesn't come for free", er et mye brukt militært slagord i USA. Man får ikke frihet uten at noen kjemper for det, kan man si. Frihet kommer i utrolig mange forskjellige varianter. Frihet til å slippe å bruke dong for eksempel. Det er en frihet som øker i omfang. Kondombruken i Norge er lav også blant heterofile. Man har fått piller som gjør at man kan nyte det kondomfrie livet i fulle drag. Først var det bare heterofile som nøt denne friheten, men når den nå også gjelder for homofile, og til og med er helt gratis, blir folk provosert. Hvorfor det?

Det kan være fordi homofile er en minoritet og at frihet først og fremst gjelder som den sterkestes rett. Svake og utsatte grupper er det ikke så farlig med, bare jeg får mitt.

Eller det kan være at man ikke ser forskjell på medisin som hindrer spredning av sykdom, og medisin som er begrenset til å hjelpe den enkelte pasient. Man skjønner ikke at det første bør være gratis fordi hele samfunnet er tjent med at du tar medisin som hindrer spredning av farlig sykdom.

Eller det kan være fordi man er smålig og ikke unner andre noe som helst som koster penger.

Eller det kan være slik at alt som har med sex å gjøre må gjennom en slags kvern i Norge, at vi trenger tid på å bryte ned fordommer, at det tar lang tid før ting blir alminneliggjort og helt greit. Å leve som samboer var forbudt og straffbart i Norge frem til 1972. Man måtte være gift for lovlig å dele seng. Det var sikkert de som var motstander av å oppheve forbudet i 1972. For de mistet makt. Det er ofte det sex handler om. Dessverre.