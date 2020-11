Friske svensker vil koronateste seg for å feste: - Veldig bekymringsfullt

Til tross for koronapandemien arrangeres fortsatt store fester i Södertälje, med oppimot 300 til 400 deltakere. Nå sliter den svenske kommunen med at stadig flere vil teste seg for én spesiell grunn.

- Det er veldig bekymringsfullt, sier Södertäljes sikkerhetssjef Anna Flink til svenske Expressen.

Hun forteller at kommunens helsesentre ser en stigende trend i antall personer som vil bli testet for koronaviruset, med den hensikt å kunne dra på fest.

I Stockholms län, som Södertälje er en del av, er presset på koronatester så stort at flere med symptomer sliter med å få testet seg.

Les også: Gunnar Stavrum: Ny koronabølge velter inn over Sverige - får kritikk for feil strategi mot pandemien

- Ikke en rett

Helsesentrene i Södertälje rapporterer nemlig om flere friske personer som ønsker å få konstatert at de ikke har koronaviruset for å kunne feste.

- De vil kunne si «jeg er sunn og kan feste». Men det er en byrde for helsevesenet, sier Flink og fortsetter:

- Det er ikke en generell rett å få testet seg selv. Det er en forpliktelse å teste deg selv om du har symptomer, eller om du jobber eller bor sammen med utsatte mennesker, forklarer hun.

Kommunen bekymrer seg også om at stadig flere søknader fra privatpersoner, om å få servere alkohol, fortsetter å renne inn til tross for avisoverskrifter om økt smittespredning.

Les også: Anders Tegnell bekymret over kraftig smitteøkning

- Bør være pinlig

Da kommunen ikke kan forby festene, valgte de på onsdag å arrangere en pressekonferanse hvor utleiere av festlokaler og arrangører ble bedt om å si nei til festingen.

- Det skal ikke være pinlig å takke nei, det skal være pinlig å takke ja til feste i denne situasjonen, sier Boel Godner, styreleder i kommunestyret i Södertälje, i en pressemelding.

Farid Hanon, utleier på Mona Lisas festlokale i Södertälje, sier til Expressen at de jobber nøye med å følge smitterestriksjonene på festene, og han mener kommunens handlinger viser dobbeltmoral.

- Kommunen bryr seg ikke om selskapene. Vi har vært på møter med kommunen, og vi hadde stengt lenge i vår, men vi har dyre husleier som må betales. Skal vi gå konkurs? sier han og legger til at kommunen ikke har utført noen inspeksjoner i dagligvarebutikker, Systembolaget eller «andre steder det kan være mange mennesker».

Torsdag kunngjorde statsepidemiolog Anders Tegnell, i tillegg til bekymring over det stadig økende smittetallet, at 6122 har dødd som følge av koronaviruset i landet. Det er totalt registrert 171.365 smittetilfeller og 2881 på intensivplass i løpet av pandemien.

Reklame Dette er NRKs julekalender 2020