Frisør: - Vi savner jobben vår, men den skal være trygg, og nå føles den ikke trygg

Frisør Kristine Overland skjønner ikke hvordan frisørsalongene skal drive uten smitterisiko, når de åpner 27. april.

- Vi vil tilbake på jobb. Vi savner jobben vår, men den skal være trygg, og nå føles den ikke trygg, sier frisør Kristine Overland til Nettavisen. Hun jobber i en frisørsalong i Trondheim.

Hun gleder seg ikke til at frisørsalongene skal åpne fra 27. april.

- Jeg tror vi får en oppblomstring av smitte med denne åpningen, sier hun

Jobber med smittevern

Omfattende smitteverntiltak vil trolig gjøre at produksjonen i frisørsalongene ikke vil bli høyere enn 50 prosent, sammenlignet med tidligere.

NHO-organisasjonen Norske frisører- og velværebedrifter (NFVB) jobber nå med helsemyndighetene for å finne ut hvordan hårklippene skal gjøres på en trygg måte.

- Vi har jobbet i et skjønnhetsnarrativ. Vi skal lage den den beste utgaven av deg. Nå må vi jobbe i et smittenarrativ. Det må være helt grunnleggende at vi ikke skal spre smitte i samfunnet, sier administrerende direktør Anne Mari Halsan i NFVB til Nettavisen.

Les også: Oslo-frisør tok imot kunder – fikk 20.000 i bot

De siste ukene har hun jobbet med helsemyndighetene for å komme fram til sikkerhetstiltak i frisørsalongene, slik at ikke salongene blir en smittespreder.

Artikkelen fortsetter under spørreundersøkelsen.

Frisør Overland i Trondheim tror at det blir vanskelig.

Folkehelseinstituttet sier at vi skal holde minst to meter avstand til andre mennesker innendørs, og at det skal være maksimalt fem personer samlet. Det er vanskelig å gjennomføre i en frisørsalong der nærkontakt er påkrevd.

- Vi må ta på kundene. Vi må stå rett oppi ansiktet deres. Vi møter x antall fremmede mennesker hver dag, og må være godt inni intimsonen deres i opptil flere timer. Vi er urolige for å ha én til én kontakt med mange ulike mennesker hele dagen. Vi frykter at vi skal bli smittet, bringe smitten videre til nye kunder, og ta den med hjem, sier Overland.

Koronakrisen: Følg utviklingen her i Nettavisen.

Halsan i NFVB forstår at frisørene er urolige. De spesielle utfordringene til frisører har hun formidlet til Folkehelseinstituttet, som nå vil utarbeide retningslinjer for å gjøre salongene trygge.

- Vår jobb har vært å gi dem et innblikk i hva et salongliv er, og stille alle spørsmålene som må besvares, for å være helt sikker på at vi bryter smittekjeden og forhindrer at smitte oppstår, sier Halsan.

Neste uke vil frisører bli gitt opplæring i nye retningslinjene. Alle skal ha smittevernkompetanse før de møter kundene 27. april.

Det vil også komme nye krav til hvordan salongene skal være innredet. Halsan regner med at nye rutiner og nye krav til innredning, vil gjøre at salongene bare kan ha 50 prosent produksjon, sammenlignet med før koronakrisen.

- Vi vil ikke kunne kjøre det samme volumet som tidligere. Det vil blant annet være regler for avstand mellom stolene, sier Halsan.

Hun vet ennå ikke hva frisørsalongene vil bli påkrevd av smittevernutstyr og -rutiner, fordi forskriftene ennå ikke er ferdige.



Les også: Nye korona-symptomer: Her er tegnene på at du kan være smittet uten å vite det (+)

Frisør Overland i Trondheim mener at frisører er nødt til å ha smittevernutstyr hvis det skal være trygt å klippe hår.

- Vi må ha godkjent munnbind og visir, og slikt utstyr er allerede mangelvare i helsevesenet, og det er tross alt de som har en samfunnskritisk oppgave. Ikke vi.