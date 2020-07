Frisør i Trondheim gir klar beskjed: Ingen klipp hvis du har vært i utlandet

En frisørsalong i Trondheim har fått oppmerksomhet med klar melding til kunder som har vært utenlands.

«Vi ønsker ikke å ta imot kunder som har oppholdt seg i utlandet de siste 10 dager før behandling». Det er meldingen som møter kunder utenfor frisørsalongen til Inger Lise Grande Menne i Trondheim og på salongens Facebook-side.

Det var NRK Trøndelag som først meldte om saken.

Karantenetiden ble først oppgitt til 14 dager, men kort tid etter endret til 10 dager, opplyser frisøren selv på Facebook. Det er den samme tiden myndighetene krever at du skal være i karantene dersom du kommer til Norge fra utlandet nå, med unntak fra gitte områder i Europa.

Nyhetsstudio: Siste nytt om koronaviruset

Hun forklarer oppslaget med at hun ikke vil ta sjanser nå når flere har begynt å reise utenlands igjen, og Grande Mennes oppfordring er at flere frisørsalongen i Norge innfører samme regel.

Overfor NRK forklarer hun at de vil ta hensyn til kundene, der det også er personer over 80 år og i risikogruppene og at de ansatte også vil unngå å bli smittet selv.

BER KUNDER TA HENSYN: Grande Frisør ønsker seg en koronafri salong og har denne beskjeden til kunder som har vært i utlandet. Foto: Faksimile

Etter en lang periode med nedstengning etter 12. mars og tap av inntekter, ønsker ikke Grande Menne å ta noen sjanser nå:

- Tenk om jeg ikke har arbeid til mine ansatte når høsten kommer? Jeg er redd for arbeidsplassene, sier hun til NRK.

Torsdag morgen er tallet registrerte smittetilfeller så langt i Norge 9172. Det er en økning på 22 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 40 tilfeller, melder NTB.

Les også: Over 90.000 koronadødsfall i Brasil