Fritt frem for sex-salg i Sveits - men dette blir stadig forbudt

Fra og med 6. juni gjenopptas prostitusjon i Sveits, men en rekke sporter som judo, boksing og wrestling er fortsatt ikke lov.

Sveitsiske politikere har bestemt at sexarbeidere snart skal få lov til å komme tilbake i arbeid, mens sporter og andre aktiviteter som involverer nærkontakt, som judo, boksing, wrestling og dansing, vil forbli forbudt.

Det rapporterer det amerikanske nettstedet Bloomberg.

Prostitusjon er lovlig i Sveits og kan gjenopptas fra og med lørdag 6. juni, sammen med kinoer, nattklubber og offentlige basseng, annonserte myndighetene denne uken.

Les også: TV-kjendis kjøpte sex: Nå er han anmeldt for uaktsom voldtekt

- Kunne gjenåpnet tidligere

Det er derimot stadig en oppfattelse om at sport og aktiviteter med «nær og konstant» fysisk kontakt, må forbli forbudt for å hindre spredningen av koronaviruset.

Sveits' helseminister Alain Berset erkjente den åpenbare motsigelsen i kunngjøringen som berører anslagsvis 20.000 sexarbeidere.

GJENÅPNER: Helseminister Alain Berset kunngjorde denne uken at sexarbeiderne kan få returnere til arbeidsplassen. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

- Det er helt sikkert personlig kontakt, men det virker mulig med en form for beskyttelse. Jeg er godt klar over det bisarre aspektet ved svaret mitt. For å fortelle deg sannheten, så kunne erotiske tjenester ha blitt gjenåpnet tidligere, fortalte han på en pressekonferanse.

Les også: Raser etter sexklubb-aksjonen

Gode smittetall

Sveits har på dramatisk vis bremset smittetallene sine, samtidig som de har unngått strenge karanteneregler andre naboland, som Italia og Frankrike, har pålagt. Denne uken har det kun blitt rapportert under 20 nye koronatilfeller i landet med 8,5 millioner innbyggere.

Landet var blant de første i Europa til å gjenåpne butikker, restauranter og skoler tidligere denne måneden, mens de også lettet på tiltak for sosial distansering.

Gruppereglene deres er på 30 personer, mens offentlige arrangement kan ha så mange som 300 mennesker til stede sammen fra og med 6. juni.

Les også: Sverige: 51 koronadødsfall i døgnet i snitt