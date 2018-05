Frivillige i Hellas frikjent for å ha hjulpet flyktninger til Lesvos

Fem frivillige – to dansker og tre spanjoler – er frikjent for å ha hjulpet flyktninger til Hellas via øya Lesvos mens de drev redningsarbeid i Middelhavet.

Rettssaken er blitt fulgt tett av en rekke hjelpeorganisasjoner.

– En stor seier for humanitær bistand, skriver den spanske gruppen Promeaid på Twitter etter kjennelsen mandag.

(©NTB)

