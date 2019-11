Frode Berg er overlevert til norske myndigheter i Litauen

Spiondømte Frode Berg løslates.

På en pressekonferanse sa Litauens president Gitanas Nauseda at nordmannen slipper ut av fengsel i Russland etter å ha vært fengslet siden april 2019. Da ble nordmannen funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel. Sammen med to litauiske borgere ble nordmannen utvekslet mot to russiske borgere.

På forhånd hadde det litauiske nyhetsbyrået Baltic News Service meldt at en utvekslingsavtale mellom Norge, Litauen og Russland var på plass. Fredag morgen hadde Litauen offentliggjort benådningen av de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko, og Frode Berg var også en del av den utvekslingsavtalen.

Overlevert fredag formiddag

Klokken 11.00 fredag ble nordmannen overlevert til norske myndigheter i Litauen. Det skriver UD i en pressemelding.

- Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forteller at norske myndigheter jobbet iherdig for å få i stand avtalen.

- Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert, sier Søreide i pressemeldingen.

Pågrepet i 2017

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet 5. desember 2017 av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo.

Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

16. april i år ble Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva.

Ifølge dommen har Berg sendt eller overlevert penger til en russisk kontakt i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland, ifølge NRK. Russisk påtalemyndighet fremholdt under rettssaken at Berg var tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter.

Anbefalte benåding

16. oktober ble det kjent at en utveksling med en spiondømt russer i Litauen kunne være på trappene, og i slutten av oktober anbefalte en russisk kommisjon at president Vladimir Putin benåder Berg.

Før utleveringen kunne gjennomføres måtte Litauen vedta lovgiving som åpnet for en fangeutveksling. Det gjorde nasjonalforsamlingen 7. november, og mandag ble loven underskrevet av Litauens president. Det siste hinderet ble passert onsdag, da Litauens benådingskommisjon godkjente utvekslingen.

- Dette er norgeshistorie

Øystein Hansen i Støttegruppen for Frode Berg var i ekstase like før avgjørelsen ble kjent.

- Dette er spennende timer og dager. Det er norgeshistorie, dette her, sa Hansen til NTB.

Hansen forteller videre at støttegruppen ikke har planlagt noen mottakelse eller markering for Berg, når han kommer hjem til Kirkenes.

- Frode Berg har sittet i et strengt regime i to år, og har ikke kunnet bestemme over sin egen hverdag. Når han kommer hjem tror jeg vi skal være såpass edruelige at han skal få bestemme over sitt eget liv og vi vil ikke legge noe press på ham.

- Vi ønsker selvfølgelig å snakke med ham, men når han er hjemme vil vi nok i løpet av ganske kort tid avvikle gruppa, legger han til.