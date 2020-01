Frode Berg får 4,3 millioner kroner i erstatning fra staten etter at han ble pågrepet under en etterretningsoperasjon i Russland i 2017.

Ifølge kanalen skrev Berg under avtalen hos Regjeringsadvokaten torsdag.

- Jeg kan bekrefte at han har fått tilbud om en erstatning på 4,3 millioner kroner, sier advokat Brynjulf Risnes, som representerer Frode Berg, til Nettavisen.

Fikk tilbudet da han landet i Norge

- Han synes det var et generøst tilbud. Han oppfatter dette som en anerkjennelse av det han har vært gjennom. Dette var et tilbud han fikk allerede da han landet i Norge. Vi har aldri fremmet noe erstatningskrav, sier Risnes.

Risnes bekrefter at beløpet er skattefritt.

Det var NRK som først omtalte saken.

1,2 millioner i fri rettshjelp

Berg har tidligere fått innvilget 1,2 millioner kroner i fri rettshjelp av Fylkesmannen i Oslo og Viken.

- Til sammen over to år er det utbetalt cirka 1,2 millioner kroner i advokatutgifter. Dette fordeler seg med omtrent en halvpart til advokat Novikov i Moskva og en halvpart til meg i Oslo. Denne støtten har opphørt etter at Frode Berg kom tilbake til Norge, opplyser Risnes.

Nettavisen har bedt Utenriksdepartementet (UD) om innsyn i utgifter den norske stat har hatt i tilknytning til Frode Berg-saken. UD har ennå ikke besvart innsynsbegjæringen med detaljer rundt utgiftene.