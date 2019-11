Frode Berg møter pressen: - Jeg er ingen spion

- Jeg føler meg ført bak lyset, sier Frode Berg (64) til pressen tirsdag.

Berg, som landet på Gardermoen lørdag, uttaler seg til pressen på Gardermoen tirsdag kveld.

- Det er fantastisk å være her i dag. Jeg er glad for å være hjemme og for å ha møtt familien, sier Frode Berg under pressekonferansen.

Berg fortsetter med å takke de som har hjulpet ham hjem.

- Jeg er beæret over den støtten jeg har fått det året jeg har sittet i varetekt.

Følte seg presset

Den pensjonerte grenseinspektøren ble tidligere i år dømt for spionasje i Russland etter å ha blitt pågrepet i Moskva i desember i 2017. Han ble benådet og overlevert til personer fra norske myndigheter i Litauen fredag som del av en avtale mellom Litauen og Russland.

- Jeg er dømt for spionasje, men jeg er ingen spion. Jeg erklærte meg ikke skyldig i rettsaken. Jeg har ikke følt meg vervet av E-tjenesten i Norge, sier Frode Berg under pressekonferansen.

Berg forklarer at han ble oppsøkt av en han hadde tillit til og ble bedt om en tjeneste da han reiste til Russland. Han poengterer at han aldri har fått betaling for dette, som skal ha dreid seg om leveranser.

Etter hvert oppfattet han det hele som mer enn en vennetjeneste og sa han ikke ønsket å gjøre overleveringene lenger, forklarer han, men sa etter press ja til et siste oppdrag.

Fakta Frode Berg-saken ↓ * 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg blir pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Berg siktes for spionasje etter paragraf 276 og settes i FSB-fengselet Lefortovo. Nordmannen nektet straffskyld etter tiltalen, men erkjenner senere å ha vært kurer for norsk etterretning. * 2. april 2019 starter rettssaken i byretten i Moskva. Aktoratet hevder Berg samlet informasjon om russiske atomubåter. * 16. april 2019 blir Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel. Dommen blir ikke anket og er rettskraftig fra 29. april. Senere blir det kjent at Berg er dømt for å ha overlevert 15.000 euro til en russisk kontakt. * 28. august 2019 melder NRK at norske myndigheter forhandler med Russland om å få Berg hjem. * 16. oktober meldes det at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland. * 24. oktober melder det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg. * 25. oktober opplyser Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Berg snart vil få svar på sin søknad om benådning. * 6. november bekrefter en talsperson for president Putin at de vurderer en søknad om benådning. Det opplyses ikke når en avgjørelse skal tas. * 7. november vedtar parlamentet i Litauen en lov som kan gjøre utvekslingsavtalen med Russland mulig. Litauens president undertegner loven mandag 11. november. * 15. november: Frode Berg ble overlevert til den norske ambassaden i Litauen. Tidligere på dagen kunngjorde Litauen at de hadde benådet de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko. * 16. november: Frode Berg kom tilbake til Norge lørdag kveld. Han er nå gjenforent med sin familie. Han skal skjermes et par dager før han møter pressen. * 18. november: Ifølge VG møtte Berg Forsvarets etterretningstjeneste og Politiets sikkerhetstjeneste mandag. Berg har også varslet en pressekonferanse tirsdag kveld.

Berg forteller at han føler seg lurt av de norske representantene for etterretningstjenesten.

- Det er lett å være etterpåklok, men jeg føler meg ført bak lyset av e-tjenesten.

Han forteller at han kjente på en følelse av å være fortapt da han satt fengslet i Moskva.

- Når man sitter på en celle på 9,5 kvadratmeter, delt med en annen person, så får man ganske god tid til å tenke.

På spørsmål om Berg har blitt tilbudt kompensasjon sier Berg at det ikke har skjedd enda. Hverken Berg eller advokaten ønsker å svare på om de kommer til å kreve erstatning fra etterretningstjenesten.

Møtte E-sjefen

Siden Berg landet lørdag, har han tilbrakt tid med familien.

Det er mange ubesvarte spørsmål i saken. Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Norske myndigheter har imidlertid ikke bekreftet påstandene hans, noe det er ventet at de heller ikke vil gjøre, uavhengig av om det er hold i dem.

Mandag møtte Berg Forsvarets etterretningstjeneste og Politiets sikkerhetstjeneste, bekreftet Risnes overfor VG. Møtene var på Bergs initiativ, og det ble utvekslet informasjon.

Litauens president har uttalt at Berg ble benådet for å hjelpe en god alliert, og avvist at Norge har tilbudt noen kompensasjon eller gjentjeneste.